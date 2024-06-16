Це 24 Каналу зауважив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. За його словами, не можна виключати, що окупанти можуть використати ЗАЕС для шантажу.
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"Цього не можна виключати"
Станіслав Желіховський зазначив, що Росія загрожує світу ядерною катастрофою. Не лише у контексті використання зброї масового знищення, а й окупації атомних електростанцій, які вона зайняла після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Першою була Чорнобильська АЕС, але зараз вона вже деокупована та перебуває під контролем України. А ЗАЕС досі перебуває в окупації.
Невідомо, як Росія може там спрацювати у контексті того, що може використати цей важливий енергетичний об'єкт як шантаж чи ультиматум, як вони це люблять. Тим паче вже були свідчення, що були закладені якісь боєзаряди і так далі. Мені важко сказати, наскільки це відповідає дійсності, але знаючи Росію, цього не можна виключати,
– сказав він.
У червні 2023 року росіяни підірвали Каховську ГЕС. Потрібно залучати велику кількість світової громадськості, щоб вони привертали увагу до цієї проблеми. Україна перебуває у центрі Європи, тому якщо станеться катастрофа, від цього постраждають інші держави.
Гроссі відмовився від участі у Саміті миру: що відомо
- У швейцарському Бюргенштоці 15 червня стартував Саміт миру. У конференції беруть участь 92 країни, Рада Європи, ОБСЄ, Організація американських держав, а також всі ключові інституції ЄС. Натомість генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі відмовився від участі.
- Під час інтерв'ю Гроссі заявив, що не братиме участі у Саміті миру. Він прокоментував, що таке рішення є прагненням МАГАТЕ "не змішувати політичні міркування з технічною роботою".
- На противагу гендиректор МАГАТЕ додав, що нібито "був на зв'язку" у процесі підготовки саміту з міністром енергетики України Германом Галущенком, а також провів зустріч з главою МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассісом.