Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. За его словами, сейчас государства НАТО не приняли решения, что Украина получит от саммита.
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Компромисс между позициями
Шейтельман отметил, что пока идет война, Украина не станет членом НАТО. По его словам, Запад может рассматривать два варианта:
- выбрать "израильскую модель", давать много инвестиций в нашу военную промышленность;
- гарантии безопасности, которые будут защищать Украину после войны.
"Нынешний документ, который будет принят на саммите НАТО, будет компромиссом между этими двумя позициями", – убежден он.
Политтехнолог добавил, что сейчас Запад помогает финансово. В частности, компания Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине. Наше государство сможет производить 400 танков в год.
Шейтельман о саммите НАТО: смотрите видео
Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости
- Генсек Альянса Йенс Столтенберг на брифинге сообщил, что НАТО согласилось принять Украину без Плана действий по членству. Наша страна вступит в организацию только с одного шага. Украина получит приглашение в НАТО, когда согласятся все страны-члены, и когда Киев выполнит все требования относительно вступления.
- Столтенберг сообщил, что Альянс решил предоставить Украине многолетнюю программу военной помощи, которая поможет осуществить переход от советской системы к натовской. Там будет оборудование по разминированию, медицине и тому подобное. В общей сложности Альянс будет выделять до 500 миллионов в год для модернизации украинской армии.
- Президент Украины Владимир Зеленский мощно выступил на саммите НАТО в Вильнюсе. Также во время своего выступления президент поднял боевое знамя из Бахмута. Он отметил, что хоть флаг и пробит пулями, но жив, горд и свободен. В руинах Бахмута и на полях других битв в Украине останутся разбитыми российские захватнические амбиции.
- Заметим, что по дороге в Вильнюс Зеленский раскритиковал условия союзников. Президент подчеркнул, что представит Украину на саммите в НАТО, ведь это об уважении, однако Украина также заслуживает уважения. Поступила информация, что обсуждаются формулировки без Украины. Украинский лидер подчеркнул: говорится именно о приглашении, а не о членстве Украины.