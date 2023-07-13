Такое мнение 24 Каналу озвучил депутат Европарламента, литовский политик Андрюс Кубилюс. По его словам, есть ощущение, что Украина уже продвинулась по направлению членства в НАТО.
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"Думаю, не было сделано то, что можно было и нужно было. Является ли это глубокой ошибкой? Увидим. Но у меня есть ощущение, что за последние полгода Украина очень продвинулась в направлении членства НАТО. Есть общее понимание того, что нужно, это обязательно будет сделано после войны или в нужный момент", – убежден он.
Условия членства в НАТО
Андрюс Кубилюс отметил, что в коммюнике саммита не говорилось о том, что условие для членства Украины в НАТО – это завершение войны. Там отмечалось о реформах, борьбе против коррупции, развитии демократии, что не является достаточно четкой формулировкой.
Относительно окончания войны у нас очень четкое понимание, что это полный возврат территорий Украины, без каких-либо колебаний. Теперь вопрос состоит в том, что это будет означать в более широком смысле,
– заметил он.
Победа Украины приведет к изменениям внутри самой России, потому что путинский режим становится слабее. Поэтому возникает вопрос, смогут ли они дальше воевать.
"Членство Украины в НАТО будет проходить по той же процедуре, как членство Финляндии или Швеции: сначала приглашение, затем договор, ратификация этих договоров во всех парламентах", – считает депутат Европарламента.
По мнению литовского политика, приглашение в НАТО Украина могла бы получить уже сейчас.
Андрюс Кубилюс о саммите НАТО: смотрите видео
Саммит НАТО: главное
- В финальной декларации по результатам саммита так и не назвали четких условий о вступлении Украины в НАТО. Однако там подчеркнули, что будущее Украины – в Альянсе.
- Президент Украины Владимир Зеленский во время первого заседания Совета Украина – НАТО подчеркнул, что украинцы рассчитывают получить конкретику об условиях вступления.
- Генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО согласилось принять Украину без Плана действий по членству. То есть наша страна вступит в организацию только с одного шага. Украина получит приглашение в НАТО, когда согласятся все страны-члены и когда Киев выполнит все требования по вступлению.