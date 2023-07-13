Таку думку 24 Каналу озвучив депутат Європарламенту, литовський політик Андрюс Кубілюс. За його словами, є відчуття, що Україна вже просунулась у напрямку членства в НАТО.

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"Думаю, не було зроблено те, що можна було та потрібно було. Чи є це глибокою помилкою? Побачимо. Але у мене є відчуття, що за останні пів року Україна дуже просунулась у напрямку членства НАТО. Є загальне розуміння того, що потрібно, це обов’язково буде зроблено після війни або у потрібний момент", – переконаний він.

Умови членства в НАТО

Андрюс Кубілюс зазначив, що у комюніке саміту не мовилось про те, що умова для членства України у НАТО – це завершення війни. Там зазначалося про реформи, боротьбу проти корупції, розвиток демократії, що є не дуже чітким формулюванням.

Щодо закінчення війни у нас є дуже чітке розуміння, що це повне повернення територій України, без якихось коливань. Тепер питання стоїть у тому, що це буде означати у більш широкому сенсі,

– зауважив він.

Перемога України призведе до змін всередині самої Росії, бо путінський режим стає слабшим. Тому постає питання, чи зможуть вони далі воювати.

"Членство України в НАТО буде проходити по тій же процедурі, як членство Фінляндії або Швеції: спочатку запрошення, потім – договір, ратифікація цих договорів у всіх парламентах", – вважає депутат Європарламенту.

На думку литовського політика, запрошення до НАТО Україна могла б отримати вже зараз.

Андрюс Кубілюс про саміт НАТО: дивіться відео

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