Есть приятный сюрприз: какие важные для Украины решения приняты на саммите НАТО

Вашингтонский саммит НАТО будет подходить к своему концу. Впрочем, для Украины уже есть ряд хороших новостей. В частности, в вопросах передачи вооружения и политических договоренностях.

Украина получила заверения относительно своего будущего вступления в НАТО, что является очень важным политическим решением. Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире 24 Канала проанализировал важнейшие события для Украины в рамках саммита.

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Главные решения саммита

В Вашингтоне прошли два дня юбилейного саммита НАТО. Ключевые заявления от наших партнеров уже прозвучали.

Саммит прошел, как и планировалось, без сенсации. Но приятным сюрпризом стало то, что все участники поддержали в заключительной резолюции фразу о "неотвратимом вступлении Украины в НАТО". Относительно слова "безвозвратно" были недоразумения. В частности, президент Байден еще до 8 июля не хотел, чтобы оно было в резолюции,

– отметил Юрий Романюк.

Впрочем, массированный российский обстрел 8 июля, в результате которого была серьезно поражена детская больница "Охматдет", лидер США, вероятно, изменил свое мнение. Было понятно, что на саммите Украина не получит приглашение для вступления в Альянс, впрочем, во всем остальном страны приняли положительные решения для Украины. В частности, стороны ратифицировали соглашение о выделении 40 миллиардов евро на 2025 год для Украины.

"Также в Германии создадут новое командование, которое перебирает на себя функции учений, логистики и подготовку украинских войск. Это произошло из-за предостережения, что в США к власти может прийти Дональд Трамп, который будет вставлять палки в колеса. Поэтому работа миссии может быть просто заблокирована. Поэтому ее выводят из-под опеки Соединенных Штатов", – отметил Романюк.

Кроме того, на саммите приняли окончательное решение о новом специальном представителе, который будет выполнять функции координатора взаимодействия НАТО с высокопоставленными украинскими чиновниками.

Оружие для Украины

На саммите не обошли тему вооружения для Украины. В частности, немало говорили об усилении украинской ПВО. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на саммите приняли решение о мощном одновременном укреплении ПВО. Так, Украина получит еще 5 установок Patriot, по другим – продолжаются переговоры.

Важно, что Япония и Южная Корея, у которых есть очень мощные военно-промышленные комплексы, могут поставлять направлении Украине свое оружие и боеприпасы или через стран-посредников. Главное, чтобы президент Южной Кореи не блокировал это разрешение. Думаю, это решение также принято,

– подчеркнул Романюк.

К тому же важным является уточнение, что Великобритания и Франция не устанавливала никаких ограничений на удары своими ракетами Storm Shadow/SCALP вглубь России. Если, конечно, их используют в рамках международного права и применяют исключительно по военным объектам.

В то же время США до сих пор не сняли запрет на использование своего вооружения по территории России, большей чем 100 километров.