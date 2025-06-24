Трамп прилетел на саммит НАТО: что изменит его визит для Украины

Дональд Трамп прибыл на саммит НАТО. Это означает определенный шаг со стороны президента США, который ранее не давал конкретики относительно своего участия.

Если встреча Трампа с Владимиром Зеленским состоится, то вряд ли она будет прорывной, но все-таки это будет важно для Украины по ряду причин. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Саакян.

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"Я не жду, что на встрече Трампа и Зеленского будут какие-то прорывы. Но для Украины она важна по нескольким параметрам. Прежде всего это надежда на то, что удастся договориться о покупке вооружения у США. Для нас это стало бы прорывным решением", – сказал он.

Украине необходим целый ряд позиций американского оружия. Поставки вооружения, которое выделялось бывшим лидером Штатов Джо Байденом, уже завершаются.

Украине нужна определенность

Олег Саакян отметил, что также важно, чтобы Трамп давал конкретику. Если чаще будут происходить встречи, переговоры, визиты других партнеров, то президенту США придется определяться, занимать какую-то позицию. Даже твердое "нет" для Украины лучше, чем отсутствие ответа.

С "нет" можно вернуться к другим партнерам. Можно провести коммуникацию внутри США, с нашими друзьями, адвокатами, среди американского истеблишмента, в частности, в Республиканской партии. Можно усилить давление, изменить решение. Но пока решение не принято, Трамп держит в подвешенной ситуации – это для Украины худший вариант,

– объяснил политолог.

По его словам, если встреча Зеленского и Трампа состоится – это уже шаг в правильном направлении. Это нужно Украине для того, чтобы создавать определенность.

Напомним, Дональд Трамп приехал на саммит НАТО в Нидерланды, который продлится 24 – 25 июня. Выходя из самолета, он надел белую кепку с синей надписью. Президент США медленно спустился по трапу и поговорил с присутствующими.