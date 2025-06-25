Трамп, Мерц, Рютте и не только: с кем встретится Зеленский во время саммита НАТО

Президент Зеленский 25 июня прибыл в Гаагу, где проведет ряд двусторонних переговоров с иностранными лидерами. Переговоры запланированы с Дональдом Трампом и другими политиками.

В то же время несколько встреч уже состоялись. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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С кем планирует встретиться Зеленский на полях саммита НАТО

Встреча Трампа и Зеленского состоится после окончания саммита НАТО пройдет после окончания заседания лидеров НАТО, которое продлится 2,5 часа. Предварительно, в начале оба президента сделают заявления в присутствии СМИ.

Также глава Украины должен встретиться с генсеком НАТО Марком Рютте и лидерами формата E5, то есть "коалиции решительных" – Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши.

Также запланированы переговоры со странами странами "нормандской пятерки" – Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией.

Кроме того, должны состояться отдельные встречи Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцом і премьером Новой Зеландии Кристофером Лаксоном.

Между тем переговоры уже состоялись с премьером Дании Метте Фредериксен, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Нидерландов Диком Схоофом, руководством ЕС и секретариатом НАТО.