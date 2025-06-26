Россию от этого сильно трясет: чего удалось достичь Украине на саммите НАТО

В Гааге состоялся саммит НАТО. Несмотря на негативные ожидания, он прошел в позитивном для Украины русле.

Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк рассказал 24 Каналу, что НАТО скорее живой, чем мертвый.

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Приезд Трампа на саммит

Романюк отметил, что хорошей вестью для саммита стало то, что туда прилетит Трамп. Негативные же ожидания относительно саммита, как ни странно, подогревали сами европейцы. В их СМИ выходили статьи о том, что "НАТО уже не существует" или "НАТО скоро развалится".

Себя переломили все европейские политики, генсек НАТО, который построил комплиментарную позицию угодничества для Трампа. Ужин накануне саммита был очень позитивным, где были и Зеленский, и Трамп. Безусловно положительной выдалась и встреча Трампа с Зеленским после саммита, которая длилась более 45 минут,

– отметил председатель общественной организации "Украина в НАТО".

Он добавил, что безусловно на этой встрече Украина обратилась к США по закупке оружия для Украины. Кроме того, положительной является и итоговая резолюция саммита НАТО, где аж дважды вспомнили Украину. В частности, подтвердили необратимость ее пути в Альянс.

Россия "трясется"

По словам председателя общественной организации "Украина в НАТО", самое главное то, что ни США в целом, ни Трамп лично не ветировал резолюцию. Так же не сделал этого и Орбан, задачей которого является разрушать путь Украины в НАТО, ведь такую задачу ему ставят в России, и от невыполнения этого Москву аж "трясет".

"Рютте подтвердил, что вступление Украины в НАТО является непоколебимым, никто не может его отменить. Нас ждут там. Однако мы должны понимать, что это произойдет после завершения горячей фазы войны. Во время войны ни одно государство в НАТО не принимают", – подчеркнул Романюк.

Он продолжил, что также преградой может быть и позиция Трампа. Однако президент США может ее изменить, или Украине придется ждать, когда в США сменится президент. Хотя за последний месяц отношение самого Трампа к Украине также немного изменилось.