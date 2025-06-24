Сегодня, 24 июня, запланирован большой ужин с участием короля и королевы Нидерландов. Ведущий 24 Канала Даниэль Ткие, находящийся на саммите НАТО в Гааге, поделился деталями важного мероприятия.

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До Путина не доходит правдивая информация

Первый официальный день саммита начался с NATO Public Forum, во время которого руководители государств – членов НАТО – делились своими мыслями о состоянии дел в мире.

Также в Нидерланды должен прибыть президент США Дональд Трамп. В 20:00 по киевскому времени состоится большой ужин с участием лидеров стран-членов НАТО, короля и королевы Нидерландов. На этом мероприятии должен присутствовать Владимир Зеленский,

– отметил Ткие.

Трамп сегодня заявил, что, вероятно, проведет встречу с президентом Украины, однако ее детали будут известны позже.

Также в рамках саммита состоялся брифинг с участием старшего чиновника НАТО, который знаком с разведданными Альянса. Он сделал обзор того, какова ситуация в Украине с точки зрения НАТО.

Чиновник, в частности, заявил, что по данным Альянса, Путин до сих пор не готов к окончанию войны. Все инициативы по миру являются затягиванием времени. Он готов только к кратковременному перемирию на российских ультимативных условиях. Речь идет об условиях, которые россияне озвучили на переговорах в Стамбуле.

Также российская экономика сейчас страдает, есть большие риски рецессии. Однако в НАТО считают, что Россия может продержаться до 2027 года,

– поделился ведущий.

Относительно ситуации на поле боя в Украине, то по мнению Альянса, россияне не смогут полностью обвалить украинские линии фронта. В дальнейшем у них будут определенные успехи, но это лишь незначительные тактические продвижения.

Владимир Путин продолжает верить в то, что Россия якобы побеждает, но это не является достижимой целью россиян. Эти убеждения Путина связаны с тем, что до него не доходит правдивая информация – ему боятся говорить правду.

В то же время россияне наращивают производство оружия, их военная машина находится на "военных рельсах". Сейчас в России изготавливают технику, даже бронетехнику, в таких же масштабах, как до начала полномасштабного вторжения, или даже больших. Такая же ситуация с производством дронов, снарядов, мин и другого вооружения.

Поэтому нужно усиливать давление на Россию, и об этом сегодня должен точно говорить президент Украины Владимир Зеленский с Дональдом Трампом,

– подчеркнул Даниэль Ткие.

Он попытается убедить президента США ввести более жесткие санкции против России. Если ему удастся донести это Трампу, будет очень хорошо. Многие уже пытались это сделать, в частности европейские лидеры, но, возможно, именно президент Зеленский сможет перетянуть Трампа на сторону Украины.

К слову, по мнению руководителя Центра общественной аналитики "Вежа" Валерия Клочко, после того, как Израиль и Иран договорились о прекращении огня, для Трампа это может стать примером, как можно развязать войну в Украине.

Однако по словам Клочко, есть опасность от возможной встречи Зеленского и Трампа на саммите в Гааге, ведь президент США может давить на главу Украины. В частности Трамп может привести аргумент, если "непримиримые два врага, Израиль и Иран, примирились, поэтому почему бы Украине и России не сделать то же самое".