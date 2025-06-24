НАТО готовит мощное заявление по Украине: члены Альянса достигли согласия по ключевым вопросам

В Гааге проходит саммит НАТО. Сейчас проходит встреча украинского президента Владимира Зеленского и генсека Альянса Марка Рютте. Интрига саммита – состоится ли встреча Зеленского с Трампом, поскольку до сих пор неизвестно, посетит ли саммит американский лидер на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ведущая 24 Канала Андриана Кучер рассказала, что в кулуарах идут разговоры о том, что сегодня вечером президент США все же прибудет в Нидерланды. Саммит продлится два дня. Поэтому есть вероятность, что 25 июня Трамп может встретиться с Зеленским.

Смотрите также Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО – это взаимная потребность, хотя пока невозможна

На саммите достигнуто два компромисса

Над организацией их прямых переговоров работает ОПУ вместе с американскими коллегами. Руководитель ОПУ Ермак с полей саммита провел телефонный разговор с госсекретарем США Рубио. Обсуждалась как раз возможность проведения двусторонней встречи между Трампом и Зеленским.

Несмотря на то будет ли Трамп на саммите, уже удалось достичь согласия по ключевым вопросам. Во-первых, США похоже смирились с тем, что путь Украины в НАТО остается необратимым, хотя Трамп заявлял, что он не видит нашего государства в составе Альянса. Партнеры пришли к согласию, что принятые прошлогодние решения на саммитах НАТО остаются в силе.

Впрочем, в этом году в итоговом коммюнике не будет упоминания о необратимом пути Украины в НАТО, но устно генсек НАТО об этом уже отметил и обещает повторить это в своей финальной пресс-конференции. Также другие лидеры в устной коммуникации отмечают это,

– отметила ведущая 24 Канала.

Фактически партнеры не заставляют Трампа поддержать это и внести в официальный документ по результатам этого саммита, а он в свою очередь не выдвигает аргументы против такой устной риторики.

Другой компромисс, которого удалось достичь, касается расходов на оборону. Члены НАТО договорились увеличить расходы до 5% к 2035 году. Это часть компромисса, потому что Трамп настаивал, чтобы такого показателя страны достигли к 2030 году.

Часть этих расходов будет увеличена и для усиления украинской армии. Это положительный сигнал для нашего государства, хотя не все однозначно.

"Если раньше Испания выступала категорически против этого, то за день до саммита сняла свои возражения и поддержала рекомендации США, то теперь с подобными призывами выступает Словакия и Бельгия. Там говорят, что нет потребностей для их государств увеличивать расходы на свою оборону", – рассказала ведущая 24 Канала.

Что Нидерланды готовы профинансировать для Украины

Генсек Альянса Марк Рютте заявил, что для него приоритетом в частности является усиление украинской ПВО, а премьер-министр Нидерландов Дик Схооф рассказал, что НАТО готовит заявление о поддержке Украины, подчеркивая то, что оно будет масштабным. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс озвучил о намерениях финансового помочь обороноспособности Украины.

Нидерланды оплатят 600 тысяч дронов для нужд Сил обороны и поставят Украине 100 радаров, которые предназначены для обнаружения вражеских БпЛА,

– озвучил Брекельманс.

Президент Украины Владимир Зеленский, встречаясь с премьером Диком Схоофом, отметил, что для нашего государства является очень ценным сотрудничество со странами НАТО, в частности Нидерландами.

"Ваша помощь и поддержка и в дальнейшем будут способствовать установлению справедливости и привлечению России к ответственности за ее преступления. Это очень важно для наших семей и всех нас, для всей Европы и мира, которые действительно уважают ценности и права", – озвучил Зеленский.

Напомним, что ранее президент Украины сообщал, что собирается встретиться с лидером США в Гааге. Он выразил уверенность в том, что Трамп понимает, что Украина является союзником Соединенных Штатов, а Россия – это экзистенциальный враг, который может быть партнером только на короткий период.