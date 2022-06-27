Саммит НАТО в Мадриде: как себя там позиционирует Украина

Мадридский саммит НАТО точно пройдет не по тому расписанию, на которое рассчитывала Украина год назад, начиная амбициозный путь по предоставлению ПДЧ (Плана действий по членству).

Не по расписанию

Этот саммит не принесет нам таких прорывных решений в поддержке будущего членства, как это произошло на днях с ЕС.

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Но целесообразно ли продолжать риторику "эмоционального шантажа" в разговоре с Альянсом, пытаясь повлиять таким образом на его лидеров?

Стоит ли критиковать единственную в мире организацию по коллективной безопасности демократических стран за то, что она оказалась не готова к агрессии РФ – конечно.

Является ли это основанием для нас, украинцев, на фоне недостаточной помощи (по мнению борющейся за существование страны) публично отказаться от претензий стать членом Альянса – убежден, что – нет.

Стратегия для Украины

Так, на следующей неделе НАТО не объявит нас новым членом организации, приняв в обход выполнения ПДЧ, как Швецию и Финляндию.

Страны Североатлантического союза точно завтра не направят войска в Украину на помощь. Как бы нам этого ни хотелось, силами Альянса "небо не закроют" от российских ракет и флот США уже завтра не зайдет в Одессу, разблокировав наши порты.

Впрочем, какая у Украины может быть стратегия победы в многолетней войне с Кремлем, если вступление в НАТО больше не опция?

Поможет ли повторение мантры о том, что "Украину не пускают в НАТО несколько государств-оппонентов" преодолеть российскую агрессию, получить большую военную помощь, повлиять на общественное мнение в странах-партнерах и самой Украине – вопрос достаточно риторический.

Проблема преодоления скепсиса старой Европы относительно нашего членства в Альянсе, при всем весе, сейчас не ко времени. Как ни ко времени и "развороты-повороты" в ключевых маяках украинской внешней политики.

Альтернативы членству Украины в НАТО нет. Новую систему коллективной безопасности под нас никто не создаст.

Такие украинские "обиды" на партнеров и неоправданные "самоотводы" от курса на членство – подарок для пропаганды Кремля и его сетей влияния на Западе.

Мол, давайте уже договариваться, снимать санкции, прекращать поставки оружия Киеву, пора рисовать новые гарантии "внеблоковости" останкам неоккупированной Украины: они же сами приняли одно из условий Путина – никакого НАТО.

Дело здесь не в "высокой риторике" и конституционных положениях.

Наша позиция

Содержание украинской позиции по отношению к НАТО имеет абсолютно практический аспект уже сегодня.

Первый. Предоставление достаточной военной помощи Украине и фиксация этого обязательства в политической декларации Мадридского саммита Альянса;

Второе. Одобрение нового комплексного пакета помощи Украине со стороны НАТО, которое должно стать основным инструментом нашей адаптации к административным и военным стандартам союзников, что обеспечит полную оперативную взаимосовместимость. Этот пакет в синхронизации с форматом "Рамштайн" должен включать эффективно работающие трастовые фонды (финансирование+персонал) от первичной медицинской помощи, средств связи и кибербезопасности до системы обучения украинских военнослужащих;

Третье. Фиксация в Стратегической концепции НАТО-2030 роли Украины как страны-элемента безопасности Альянса и России как ее основной угрозы со всеми вытекающими мерами военного планирования союзников в Восточной Европе и Черноморском субрегионе в частности;

Четвертое и, наконец, главное. Украина политически должна звучать на самом высоком уровне в Мадриде. Наша страна должна уверенно акцентировать на том, что когда (а не если) мы станем полноправными членом НАТО, безопасность Европы от этого лишь усилится и исключит возможность возвращения войск России на условные границы 1991 года;

Предоставление Украине кандидатства на вступление в ЕС показательно доказало, что невозможное становится возможным, когда настойчиво идешь к результату и используешь по максимуму "окно возможностей".

Нашей стратегической целью должно стать получение политического решения о членстве Украины в НАТО в кратчайшие периоды после завершения войны. Но сначала должны победить Мордор с помощью союзников!