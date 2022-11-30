Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. Он считает саммит результативным для Украины.

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"Фактически, декларации, объявленные на этом саммите, создают предпосылки для дальнейшего сотрудничества с Альянсом и развития обеспечения на полях боев, победы Украины по меньшей мере в следующем году", – сказал Грабский.

НАТО не является монолитной структурой

По словам военного эксперта, от каждой отдельной страны, которая принадлежит Альянсу, зависит, насколько она будет готова делать практические шаги. Он отметил, что нельзя надеяться на единую монолитность каждой страны НАТО.

Есть такие страны как Польша, Великобритания, Соединенные Штаты, но есть такие, как Венгрия. Она далека от идеи обеспечения нужд украинской армии. Однако в целом прозвучавшие политические и экономические декларации (на саммите – 24 канал) абсолютно положительны для нас, – сказал эксперт.

Он добавил, что российской пропаганде не удалось убедить Запад в том, что он устал от войны.

Почему не говорят об объемах оружия НАТО

Грабский отметил, что передача оружия Украине происходит в режиме информационной тишины. То есть обо всем узнаем по факту.

"Хочу развеять мифы, существующие в нашем обществе. Не существует такого понятия, как "натовское оружие". Имеем дело с декларативностью заявлений, потому что НАТО как политический и консультативный орган принимает решение об обеспечении Украины оружием, но делать это будет каждая отдельная страна ", – объяснил Грабский.

Он рассказал, что пока никто не говорит о конкретных объемах оружия НАТО, которые должны поставить в Украину. Это решается на двусторонних переговорах с конкретной страной.

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