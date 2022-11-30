Про це для 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. Він вважає саміт результативним для України.

До теми Бухарестський саміт НАТО з Кулебою: політолог пояснив, які він матиме наслідки

"Фактично, декларації, оголошені на цьому саміті створюють передумови для подальшої співпраці з Альянсом та розвитку забезпечення на полях боїв, перемоги України щонайменше у наступному році", – сказав Грабський.

НАТО не є монолітною структурою

За словами військового експерта, від кожної окремої країни, яка належить до Альянсу, залежить, наскільки вона буде готовою робити практичні кроки. Він зазначив, що не можна сподіватися на єдину монолітність кожної країни НАТО.

Маємо такі країни як Польща, Велика Британія, Сполучені Штати, але є Угорщина. Вона далека від ідеї забезпечення потреб української армії. Проте загалом політичні та економічні декларації, які прозвучали (на саміті – 24 канал), є абсолютно позитивними для нас, – сказав експерт.

Він додав, що російській пропаганді не вдалося переконати Захід, що він втомився від війни.

Чому не говорять про обсяги зброї НАТО

Грабський зазначив, що передача Україні зброї відбувається в режимі інформаційної тиші. Тобто про все дізнаємось по факту.

"Хочу розвіяти міфи, які існують в нашому суспільстві. Не існує такого поняття, як "натівська зброя". Маємо справу з декларативністю заяв, тому що НАТО як політичний та консультативний орган ухвалює рішення про забезпечення України зброєю, але робити це буде кожна окрема країна", – пояснив Грабський.

Він розповів, що наразі ніхто не говорить про конкретні обсяги зброї НАТО, які мали б поставити в Україну. Це вирішують на двосторонніх переговорах з конкретною країною.

Зверніть увагу – США підтримають енергетичний сектор України та Молдови: дивіться відео

Саміт НАТО у Бухаресті: останні новини