Как рассказал ведущий 24 Канала Даниэль Ткие, программа лидеров на 24 июня начинается с совместного ужина. На нем будут присутствовать король и королева Нидерландов, а также все главы стран-членов НАТО.

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Почему программу саммита сократили

В Гаагу прибудет Дональд Трамп, который примет участие в ужине. По предварительной информации, на нем также будет президент Украины Владимир Зеленский.

Уже в среду 25 июня состоится основная формальная часть мероприятия. Запланирована только одна встреча лидеров продолжительностью 2 часа. Программу максимально сократили, потому что в предыдущие годы было сразу несколько рабочих сессий, каждая по 2 часа.

Так саммит подстроили под характер и поведение Дональда Трампа. Никто не хочет, чтобы он сорвал это событие и скорее его покинул. Так уже произошло с саммитом "Большой семерки",

– отметил Даниэль Ткие.

Также все помнят участие Трампа в саммите в 2018 году. Тогда он угрожал выйти из НАТО. На этот раз организаторы хотят минимизировать все риски. Ужин должен способствовать позитивной атмосфере между всеми участниками.

Как саммит связан с ситуацией на Ближнем Востоке

Сейчас все внимание Белого дома сосредоточено на конфликте между Ираном и Израилем. Удар американских Воздушных сил по иранской ядерной программе является беспрецедентным, ведь это произошло впервые в истории.

Впервые США так массово применили бомбардировщики В-2. Именно они сбросили 7 противобункерных бомб. Конечно, страны-члены НАТО вынуждены учитывать эту ситуацию. Сейчас Израиль имеет полное преимущество в воздухе над Тегераном,

– подчеркнул Даниэль Ткие.

Для Украины это создает определенные угрозы. Говорится о поднятии цен на нефть. Но с другой стороны США показали свою силу и выступили против авторитарного режима, который поддерживает Россию. Российский диктатор Путин осудил эти удары и назвал их "нарушением международного права".

На саммите НАТО эти вопросы обсудят. Генсек НАТО заявил, что все члены Альянса выступают против того, чтобы Иран имел возможность изготовить ядерное оружие. Поэтому ситуация на Ближнем Востоке будет в фокусе внимания.