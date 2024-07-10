Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, добавив, что ЗРК Patriot не очень подвижен на малых высотах. Например, чтобы сформировать противовоздушную оборону Харькова, сначала надо избавиться от российской разведсистемы над городом.

Читайте также Зеленский оценил, достаточно ли ЗРК Patriot получила Украина от партнеров

Что на саммите НАТО говорили о ПВО

Украина благодарна за выделенные средства и подходы к работе, которые демонстрируют наши партнеры, но для того, чтобы противостоять врагу средств нужно значительно больше. Ранее говорилось о предоставлении 7 ракетных комплексов по противоракетной обороне. Зато сейчас остановились 5.

Первый из пяти – это немецкий. Он появился тогда, когда наш президент был в Германии. Мне кажется, что другие комплексы также должны были достаточно быстро появиться, но их нет,

– сказал Игорь Романенко.

Стоит понимать, что надежная система ПВО – это не только зенитно-ракетные войска. Это истребители, средства РЭБ, которые действуют по средствам воздушного нападения противника, радиолокационные системы.

Украина до сих пор ожидает самолеты F-16, шведы были готовы предоставить нам свои Gripen, но это решение оказалось под запретом. Также страна предлагала два самолета ДРЛС, которые очень нужны, чтобы истребители могли работать. Не лучше всего подошли бы Grumman E-2 Hawkeye. Поэтому, чтобы сейчас выйти из сложного положения Украина нуждается во всех этих системах.

Противовоздушная оборона не означает только сбивать средства воздушного нападения, когда они уже на нас летят. Это означает бить их везде, начиная с заводов, где их производят, складов, где хранят и аэродромов, на которых те же КАБы присоединяют к самолетам, чтобы они выполняли задачи,

– подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

Ранее, на открытии саммита НАТО, Джо Байден объявил, что Украина получит дополнительные системы ПВО в ближайшие месяцы. Говорится о десятке систем, среди которых NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM и IRIS T-SLS.