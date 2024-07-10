Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, додавши, що ЗРК Patriot не дуже рухомий на малих висотах. Наприклад, щоб сформувати протиповітряну оборону Харкова, спершу треба позбутися від російської розвідсистеми над містом.

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Що на саміті НАТО говорили про ППО

Україна вдячна за виділені кошти та підходи до роботи, які демонструють наші партнери, але для того, щоб протистояти ворогу засобів потрібно значно більше. Раніше говорилося про надання 7 ракетних комплексів з протиракетної оборони. Натомість зараз зупинилися 5.

Перший з п'яти – це німецький. Він з'явився тоді, коли наш президент був у Німеччині. Мені здається, що інші комплекси також мали досить швидко з'явитися, але їх немає,

– сказав Ігор Романенко.

Варто розуміти, що надійна система ППО – це не тільки зенітно-ракетні війська. Це винищувачі, засоби РЕБ, які діють по засобах повітряного нападу противника, радіолокаційні системи.

Україна досі очікує на літаки F-16, шведи були готові надати нам свої Gripen, але це рішення опинилося під забороною. Також країна пропонувала два літаки ДРЛС, які є дуже потрібними, щоб винищувачі могли працювати. Чи не найкраще підійшли б Grumman E-2 Hawkeye. Тож, щоб зараз вийти зі складного становища Україна потребує всіх цих систем.

Протиповітряна оборона не означає тільки збивати засоби повітряного нападу, коли вони вже на нас летять. Це означає бити їх скрізь, починаючи з заводів, де їх виробляють, складів, де зберігають та аеродромів, на яких ті ж КАБи приєднують до літаків, щоб вони виконували завдання,

– наголосив генерал-лейтенант у відставці.

Раніше, на відкритті саміту НАТО, Джо Байден оголосив, що Україна отримає додаткові системи ППО найближчими місяцями. Мовиться про десяток систем, серед яких NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM та IRIS T-SLS.