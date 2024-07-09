Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, добавив, что наши партнеры осознают, что речь идет о выживании Украины. Страна-агрессор не оставляет попыток полностью оккупировать наше государство.

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Каких результатов можно ожидать

Рано или поздно Украина должна присоединиться к евроатлантической семье, потому что только так можно обезопасить и наше государство, и вообще западный мир от рецидива новой войны.

Сейчас мы не можем рассчитывать на приглашение в Альянс, учитывая обстоятельства, в которых находимся. Однако уже сейчас Украина работает в системе двусторонних соглашений по безопасности, происходит совершенствование этого инструмента как временной альтернативы членству в НАТО.

На саммите будут подниматься другие важные вопросы в смысле помощи Украине. Террористический обстрел России 8 июля создает новую мотивацию для расширения возможностей самозащиты. Мы ожидаем, что результатом саммита станет усиление оборонных возможностей, в частности в контексте систем ПРО и ПВО,

– отметил Станислав Желиховский.

Также можем получить другие типы вооружения, возможно, по боевой авиации для защиты украинского неба и для попадания по наземным целям врага. Более того, были объявлены новые пакеты помощи, например, ключевой из них должен содержать помощь в сфере обучения, а также финансового и военного содействия.

Какие инициативы уже поддержала Польша

Глава польского министерства иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что на саммите будет попытка основать такую важную институцию НАТО как совместный центр Украина – НАТО по анализу, обучению и образованию. Именно там смогут обучать украинских военных по стандартам Альянса.

К тому же во время встречи Владимира Зеленского с премьером Польши говорилось о создании механизма сбивания российских ракет, которые будут приближаться к границе Польши. Дискуссии по этому поводу велись с начала полномасштабной войны.

Ожидается, что саммите НАТО союзники подпишут обязательства по укреплению оборонно-промышленного сотрудничества, а также усилят противоракетную оборону, благодаря новой базе в Польше.

"Все прекрасно понимают, насколько опасна Россия, поэтому нужно делать все возможное, чтобы Альянсу защитить себя, свои страны-члены и дать возможность защитить украинское государство. Ведь от этой войны будет зависеть дальнейшая безопасность трансатлантического пространства", – подчеркнул Станислав Желиховский.