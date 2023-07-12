Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, Зеленский метко подчеркнул – если бы Украина получила приглашение присоединиться к Альянсу, то результат саммита НАТО в Вильнюсе был бы идеальным. Но и так все "хорошо".

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Есть три важных результата

Как подчеркнул Сазонов, политика – это искусство возможного. Нужно "трясти" по максимуму – и можно получить хороший результат. Сейчас следует выделить три важных аспекта по результатам саммита.

В первую очередь, наконец-то заработал Совет Украина – НАТО. Именно этот орган поможет "довести" Киев до Североатлантического альянса. Хотя ясно, что произойдет уже после победы в войне.

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Еще один важный аспект – двусторонние встречи с международными партнерами. Уже есть информация о новых пакетах помощи от Норвегии, Германии и т.д.

Третье, о чем не так часто вспоминают… Это консультации со странами G7 относительно гарантий безопасности на пути Украины в НАТО. Пока мы не вступили в Альянс, нам нужны эти гарантии,

– заметил Сазонов.

Саммит НАТО в Вильнюсе: коротко