Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. За його словами, Зеленський влучно підкреслив – якби Україна отримала запрошення приєднатися до Альянсу, то результат саміту НАТО у Вільнюсі був би ідеальним. Але й так все "гарно".

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Є три важливі результати

Як наголосив Сазонов, політика – це мистецтво можливого. Потрібно "трусити" по максимуму – і можна отримати гарний результат. Зараз варто виділити три важливих аспекти за результатами саміту.

Насамперед нарешті запрацювала Рада Україна – НАТО. Саме цей орган допоможе "довести" Київ до Альянсу. Хоч зрозуміло, що станеться це вже після перемоги у війні.

Дивіться розмову з Кирилом Сазоновим на ютубі 24 Каналу

Ще один важливий аспект – двосторонні зустрічі з міжнародними партнерами. Вже є інформація про нові пакети допомоги від Норвегії, Німеччини тощо.

Третє, про що не так часто згадують… Це – консультації з країнами G7 щодо гарантій безпеки на шляху України до НАТО. Доки ми не вступили в Альянс, нам потрібні ці гарантії,

– зауважив Сазонов.

Саміт НАТО у Вільнюсі: коротко