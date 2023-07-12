Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. За його словами, Зеленський влучно підкреслив – якби Україна отримала запрошення приєднатися до Альянсу, то результат саміту НАТО у Вільнюсі був би ідеальним. Але й так все "гарно".
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Є три важливі результати
Як наголосив Сазонов, політика – це мистецтво можливого. Потрібно "трусити" по максимуму – і можна отримати гарний результат. Зараз варто виділити три важливих аспекти за результатами саміту.
Насамперед нарешті запрацювала Рада Україна – НАТО. Саме цей орган допоможе "довести" Київ до Альянсу. Хоч зрозуміло, що станеться це вже після перемоги у війні.
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Ще один важливий аспект – двосторонні зустрічі з міжнародними партнерами. Вже є інформація про нові пакети допомоги від Норвегії, Німеччини тощо.
Третє, про що не так часто згадують… Це – консультації з країнами G7 щодо гарантій безпеки на шляху України до НАТО. Доки ми не вступили в Альянс, нам потрібні ці гарантії,
– зауважив Сазонов.
Саміт НАТО у Вільнюсі: коротко
- 11 липня на саміті НАТО у Вільнюсі представники Альянсу ухвалили рішення щодо скасування Плану дій щодо членства України в НАТО. Це спрощує процедуру вступу для Києва.
- Вже 12 липня країни "Великої сімки" підписали декларацію щодо підтримки України. Там також йшлося про гарантії безпеки для нашої держави.
- Також 12 липня Володимир Зеленський має зустрітися із президентом США Джо Байденом. Вони обговорять питання передачі для України далекобійних ракет ATACMS.