Так, в Вильнюсе местные жители выражают поддержку Украине в войне с Россией и желают ей поскорее стать членом Альянса. И именно граждане стран-участниц НАТО могут повлиять на решение своих лидеров по вступлению Украины в Альянс. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер, юрист, блоггер Марк Фейгин.

Читайте также Новый Бухарест или обещанное членство в НАТО: чего ждать от исторического саммита в Вильнюсе

Можно представить себе реакцию Польши и стран Балтии.

Он отметил, что атмосфера, царящая в странах-участницах НАТО, может повлиять также на решения, в частности Джозефа Байдена о членстве Украины в Альянсе.

Западные политики на это ведутся, потому что понимают, нельзя перегибать и переламывать волю людей. Можно только представить, какой может быть реакция Польши или стран Балтии, которые горячо поддерживающих Украину,

– подчеркнул российский оппозиционер.

Марк Фейгин предположил, повлияет ли поддержка граждан стран-участниц НАТО на решение их лидеров по членству Украины в НАТО: смотрите видео

Он предположил, что позиция США, Германии и еще нескольких стран-участниц НАТО, имеющих достаточно скептическое отношение, изменится не в отношении членства Украины в НАТО. А в вопросах альтернативы – поставки вооружения, гарантий безопасности, программы партнерства НАТО – Украина.

"Эта программа, если ей предоставить нужный уровень взаимодействия, может включать возможность формирования на территории Украины специальных пунктов НАТО вплоть до баз", – отметил Марк Фейгин.

Саммит НАТО в Вильнюсе: важное