Так, в Вильнюсе местные жители выражают поддержку Украине в войне с Россией и желают ей поскорее стать членом Альянса. И именно граждане стран-участниц НАТО могут повлиять на решение своих лидеров по вступлению Украины в Альянс. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер, юрист, блоггер Марк Фейгин.
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Можно представить себе реакцию Польши и стран Балтии.
Он отметил, что атмосфера, царящая в странах-участницах НАТО, может повлиять также на решения, в частности Джозефа Байдена о членстве Украины в Альянсе.
Западные политики на это ведутся, потому что понимают, нельзя перегибать и переламывать волю людей. Можно только представить, какой может быть реакция Польши или стран Балтии, которые горячо поддерживающих Украину,
– подчеркнул российский оппозиционер.
Марк Фейгин предположил, повлияет ли поддержка граждан стран-участниц НАТО на решение их лидеров по членству Украины в НАТО: смотрите видео
Он предположил, что позиция США, Германии и еще нескольких стран-участниц НАТО, имеющих достаточно скептическое отношение, изменится не в отношении членства Украины в НАТО. А в вопросах альтернативы – поставки вооружения, гарантий безопасности, программы партнерства НАТО – Украина.
"Эта программа, если ей предоставить нужный уровень взаимодействия, может включать возможность формирования на территории Украины специальных пунктов НАТО вплоть до баз", – отметил Марк Фейгин.
Саммит НАТО в Вильнюсе: важное
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский прибудет на саммит НАТО 11 июля и в этот же день он примет участие в официальном ужине. На следующий день Зеленский будет присутствовать на инаугурационной встрече Совета Украина – НАТО.
- Ранее Столтенберг подчеркнул, что Украина на саммите в Вильнюсе получит "сильное сообщение". Также он добавил, что наша страна приблизилась к НАТО и "пора отразить это во всех решениях Альянса".
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Украина не получит приглашение вступить в НАТО, пока в стране идет война с Россией. Однако у Киева есть мощное лобби в Альянсе, в том числе среди стран северной Европы. Эти государства, по его словам, "осознают последствия половинчатых решений" и стремятся, чтобы НАТО было "совершенно последовательным".