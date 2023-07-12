Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог, журналист Тарас Березовец. Он подчеркнул, что не стоит недооценивать эффективность саммита, ведь Украина смогла получить наилучший из возможных результатов в сложившихся условиях.

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Это действительно лучший результат для нас. Мы должны непременно воспользоваться этим шансом, потому что от нас требуют только две вещи: победить в войне и завершить процесс выполнения критериев членства в НАТО. Когда это может произойти? Через пол года – год после окончания войны,

– подчеркнул политтехнолог.

Не стоит медлить с реформами, следует проводить их сейчас, пока украинская армия героически противостоит российской, и тогда мы сможем присоединиться к Альянсу, возможно даже через полгода после того, как будет подписан мирный договор между Украиной и Россией.

Дипломатический успех в Вильнюсе

Украинская дипломатия смогла получить самый лучший результат из всех возможных. Мы не могли даже мечтать несколько месяцев назад, что нам разрешат пройти по пути стран Скандинавии, – Финляндии и Швеции, – и преодолеть дистанцию до НАТО в один этап, а не в два, как это должно было быть.

Украина в Вильнюсе достигла больше, чем кажется: смотрите видео

"Есть два обстоятельства, которые помешали получить приглашение. Во-первых, Украина должна формально соблюсти все критерии членства, а такое требование выдвигалось абсолютно всем без исключения кандидатам. Вторая причина – физическая неготовность отдельных членов к тому, чтобы присоединить Украину, или определить конкретные даты, когда это произойдет", – объяснил Березовец.

Саммит в Вильнюсе