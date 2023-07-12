Про це 24 Каналу сказав політтехнолог, журналіст Тарас Березовець. Він наголосив, що не варто недооцінювати ефективність саміту, адже Україна змогла отримати найкращий із можливих результатів за наявних умов.

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Це насправді найкращий результат для нас і ми маємо неодмінно скористатись цим шансом, тому що від нас вимагають тільки дві речі: перемогти у війні та завершити процес виконання критеріїв щодо членства у НАТО. Коли це може статись? Через пів року – рік після закінчення війни,

– наголосив політтехнолог.

Не варто зволікати з реформами, слід проводити їх зараз, доки українська армія героїчно протистоїть російській, і тоді ми зможемо долучитись до Альянсу, можливо, навіть за пів року після того, як буде підписаний мирний договір між Україною та Росією.

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Українська дипломатія змогла отримати найкращий результат з усіх можливих. Ми не могли навіть мріяти кілька місяців тому, що нам дозволять пройти шляхом країн Скандинавії, – Фінляндії та Швеції, – і подолати дистанцію до НАТО в один етап, а не у два, як це мало бути.

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"Є дві обставини, які завадили отримати запрошення. По-перше, Україна має формально дотриматись усіх критеріїв членства, а така вимога висувалась абсолютно всім без винятку кандидатам. Друга причина – фізична неготовність окремих країн-членів до того, аби долучити Україну, або окреслити їй конкретні дати, коли це станеться", – пояснив Березовець.

Саміт у Вільнюсі