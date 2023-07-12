СМИ пишет, что накануне саммита НАТО в Вильнюсе Владимир Зеленский якобы находился в разъяренном состоянии. Президент, вероятно, сильно расстроился из-за того, что вопрос о членстве Украины в Альянсе не был решен четко.

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Чем президент Украины мог "разозлить" партнеров

Напомним, Зеленский назвал позицию НАТО по отношению к членству Украины абсурдной. Глава государства подверг критике Альянс за отсутствие четкого графика по этому вопросу.

Как отмечает издание, этот эмоциональный всплеск "разозлил партнеров, направивших миллиарды долларов оружия и помощи в защиту Украины от российского вторжения". А США дополнительно могло не понравиться, что их не предупредили о резком заявлении Зеленского.

Собеседник СМИ на условиях анонимности заявил, что на ужине в Вильнюсе лидеры передали украинскому президенту четкое сообщение. Это произошло после того, как Джо Байден вернулся в свою гостиницу.

(Зеленскому – 24 Канал) нужно остыть и посмотреть на полный пакет. В конце концов, он получил обновленные обязательства по возможному членству и новым гарантиям безопасности от стран "Большой семерки",

– процитировал анонимный источник это сообщение.

По словам собеседника, на следующий день украинский лидер, вероятно, принял это сообщение во внимание.

Как объясняет эти возможные споры издание, лидеры НАТО искали консенсус по Украине. Они хотели найти такую формулировку, чтобы она одновременно выглядела как какое-то достижение, позволяла Киеву говорить о прогрессе и принципиально не приближала Североатлантический союз к войне с Россией.

Как некоторые западные чиновники отреагировали на критику от Зеленского