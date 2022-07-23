В Киев с визитом прибыла первая леди Литвы Диана Науседа

В Киеве 23 июля состоится саммит первых леди. В столицу Украины уже прибыла Диана Науседа, супруга президента Литвы Гитанаса Науседы.

Организует саммит первых леди Елена Зеленская, на днях находившаяся с официальным визитом в США. Теперь она собирает в Киеве представительниц, а также представителей других государств.

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Диана Науседа прибыла на поезде

Поскольку авиасообщение с Украиной отсутствует, то в Киев первая леди Литвы прибыла на поезде "Укрзализныци". В своем твиттере Гитанас Науседа выложил фотографию, на которой можно увидеть момент, когда его жена вышла из поезда.

Сердце мира сегодня бьется в Украине. Украинские герои сделали всех нас немного украинцами. Мы должны поддерживать Украину, поскольку здесь идет решающая борьба за свободу и независимость всех нас.

– подчеркнул он.



Первая леди Литвы прибыла в Киев на саммит / Фото с твиттера Науседы

Заметим, что это будет уже второй саммит первой леди, организованный Еленой Зеленской. Предыдущий состоялся в канун Дня Независимости Украины в 2021 году. В этом году главная цель – рассказать всему миру об украинцах во время войны.

Саммит состоится в смешанном формате

Поскольку в Украине все еще идет война, то саммит нынешний будет в смешанном формате. Речь как о проведении телемоста, так и оффлайн-встрече. В последней примет участие множество известных гостей, рассказала ранее Зеленская.

Что касается телемостов, то локации для них разместят в нескольких городах. Речь идет о Брюсселе, Варшаве, Лондоне, Вашингтоне и других.

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