Організовує саміт перших леді Олена Зеленська, котра на днях перебувала з офіційним візитом у США. Тепер же вона збирає у Києві представниць, а також представників інших держав.

Читайте також Це був сюрприз, – Зеленська пояснила, як вони з Байден з'явилися в синьо-жовтих туфлях

Діана Науседа прибула на поїзді

Оскільки авіасполучення з Україною відсутнє, то до Києва перша леді Литви прибула на поїзді "Укрзалізниці". У своєму твітері Гітанас Науседа виклав світлину, на якій можна побачити момент, коли його дружина вийшла з потяга.

Серце світу сьогодні б'ється в Україні. Українські герої зробили всіх нас трішки українцями. Ми повинні підтримувати Україну, оскільки тут триває вирішальна боротьба за свободу та незалежність усіх нас,

– наголосив він.



Перша леді Литви прибула до Києва на саміт / Фото з твітера Науседи

Зауважимо, що це буде вже другий саміт перших леді, організований Оленою Зеленською. Попередній відбувся напередодні Дня Незалежності України у 2021 році. Цьогоріч головна мета – розповісти усьому світові про українців під час війни.

Саміт відбудеться у змішаному форматі

Оскільки в Україні все ще триває війна, то саміт цьогорічний буде у змішаному форматі. Мовиться як про проведення телемосту, так і офлайн-зустрічі. В останніх візьмуть участь безліч відомих гостей, розповіла раніше Зеленська.

Що стосується телемостів, то локації для них розмістять у кількох містах. Мовиться про Брюссель, Варшаву, Лондон, Вашингтон та інші.

Варте уваги – потужна промова Зеленської у Конгресі США: дивіться відео