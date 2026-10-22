Путин хочет договориться об Украине без Украины: кто на самом деле выиграет от саммита с Трампом и Си

Путин хочет обсудить завершение войны с Трампом и Си Цзиньпином без участия Украины. Михаил Шейтельман объяснил, чем опасен такой саммит, зачем США предлагают газовые уступки России и почему украинцы против сдачи Донбасса.

Владимир Путин продвигает идею трехсторонней встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, на которой может обсуждаться вопрос о прекращении войны без участия Украины. В то же время Вашингтон рассматривает новые экономические уступки России, пока российская армия продолжает атаковать украинские города и энергетическую инфраструктуру.

Политтехнолог Михаил Шейтельман в своем авторском обзоре, который также публикует YouTube-канал "24 Канал", проанализировал реакцию американской прессы на политику Трампа и противоречивые предложения его администрации. Он объяснил, почему возможный саммит трех лидеров может укрепить позиции Китая, а требования территориальных уступок не находят поддержки среди украинцев.

Трампа критикуют в США

После очередных российских ударов по Киеву госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональду Трампу неприятно видеть последствия попаданий баллистических ракет в жилые дома. Эти слова вызвали резкую реакцию Шейтельмана, который обратил внимание на то, что американский президент говорит о собственных эмоциях, тогда как украинцы ежедневно сталкиваются с разрушениями и гибелью людей.

Политтехнолог иронично обратился к Трампу с извинениями от имени жителей столицы. Он упомянул российские удары по больнице "Охматдет", школам, торговым центрам и другим гражданским объектам, последствия которых невозможно скрыть от мира.

Уважаемый Дональд Трамп, как житель Киева я прошу прощения за те неудобства и моральные страдания, которые вы вынуждены переживать из-за нас. Мы постараемся больше не показывать эти кадры, скрывать их и не рассказывать, что это были жилые дома. Скажем, что это якобы военные объекты,

– иронично заявил Шейтельман.

В то же время действительно неприятной для Трампа может оказаться реакция собственной американской прессы. Особое значение имеют публикации консервативных изданий, которые традиционно не относятся к числу его самых жестких медийных оппонентов.

В частности, Шейтельман обратил внимание на материалы New York Post и Washington Times, посвященные санкциям против России и американским решениям в сфере энергетики. В них критиковались экономические уступки Кремлю, которые могут принести российскому бюджету дополнительные доходы.

Американские журналисты противопоставляли украинские удары по военным объектам и топливной инфраструктуре российским атакам на гражданское население. Они также ставили под сомнение идею ослабления санкций ради переговоров, ведь Путин может использовать полученные средства для продолжения войны.

Вы понимаете, это не Зеленский говорит. Это американские республиканские журналисты пишут о том, что Соединенные Штаты помогают военной машине, которая убивает годовалых детей. И они прямо говорят, что для этого нет никаких логических оснований,

– подчеркнул политтехнолог.

В публикациях также напоминали, что поддержка Киева ослабляет Россию как одного из международных партнеров Китая. Шейтельман считает такую критику особенно важной в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, поскольку позиция консервативных СМИ может влиять на отношение республиканских избирателей к политике Белого дома.

Двойные стандарты Трампа

Еще одним примером противоречивой политики американского президента Шейтельман назвал его обращение к гражданам Израиля. Трамп выразил поддержку премьер-министру Биньямину Нетаньяху и связал дальнейшую помощь Израилю в противостоянии с Ираном с политическим будущим действующего главы правительства.

В своем обращении он высоко оценил деятельность Нетаньяху и представил его как важного партнера Соединенных Штатов. Политтехнолог сравнил такой подход с требованиями американской администрации к украинскому руководству, которое Трамп регулярно критикует за отказ от уступок России.

В Израиле он хочет, чтобы избрали именно его друга Нетаньяху. Если будет другой премьер, тогда, мол, сами разбирайтесь с Ираном. Вот как Трамп понимает демократию: мы вам помогали, поэтому теперь вы должны избрать того, кого я скажу,

– отметил Шейтельман.

Отдельно он упомянул заявление, которое приписал Нетаньяху, об уменьшении антиизраильской активности в интернете после украинских ударов по объектам компании "Яндекс". По словам политтехнолога, речь шла о сокращении такой активности примерно на 60%.

Шейтельман связывает это с работой российских сетей ботов, которые, по его мнению, используются для распространения антиизраильских настроений и разжигания противоречий в других странах. В то же время приведенная цифра и непосредственная связь между ударами по "Яндексу" и активностью ботов требуют отдельного подтверждения.

Удары по Петербургу

Украинские беспилотники продолжают совершать атаки на объекты на территории России. После последнего налета на Санкт-Петербург местные жители сообщали об интенсивной работе противовоздушной обороны, перебоях с интернетом и проблемах с системой оповещения.

Один из подписчиков Шейтельмана рассказал, что во время атаки сирены не работали, хотя незадолго до этого местные власти проверяли систему оповещения. В то же время установить точное количество беспилотников и масштабы повреждений по сообщениям очевидцев невозможно.

В российском информационном пространстве появились и возмущенные вопросы о том, почему украинские дроны атакуют именно Санкт-Петербург. Политтехнолог напомнил о важности города для российской экономики и обеспечения войны против Украины.

Почему именно Ленинград? Возможно, потому что это порт? Потому что через него экспортируют нефть и дизельное топливо? Потому что там расположены дата-центры, нефтебазы, склады, военное училище, а в Кронштадте базируется флот? Возможно, потому что Россия напала на Украину?

– ответил Шейтельман.

Между тем российские удары продолжают разрушать инфраструктуру украинской столицы. В результате одной из последних баллистических атак пострадал наземный участок метро вблизи станции "Черниговская", что привело к ограничениям в работе метро и необходимости организовывать альтернативные перевозки пассажиров.

Россияне провели атаку Киева двумя волнами баллистических ракет. Перед первой украинская сторона не получила необходимого американского предупреждения, тогда как перед второй соответствующая информация поступила.

Марко Рубио ранее объяснял проблемы с передачей разведданных программным сбоем. Однако повторение таких ситуаций вызывает беспокойство, поскольку время подлета баллистических ракет к Киеву может составлять всего несколько минут, а своевременная тревога дает людям возможность добраться до укрытия.

Patriot и давление на Украину

Владимир Зеленский сообщил, что после объявления Дональдом Трампом энергетического перемирия российские войска продолжали совершать атаки на украинскую энергетику. По приведенным президентом данным, за этот период произошло 76 таких атак, а повреждения подстанций оставили без электроэнергии десятки тысяч семей.

Только в течение недели, которая должна была стать периодом снижения интенсивности обстрелов, Россия, по словам Зеленского, применила около 2700 беспилотников, 1700 управляемых авиационных бомб и 66 ракет. Шейтельман обратил внимание на разрыв между заявлениями о переговорах и фактическими действиями российской армии.

Дополнительные трудности для Украины создает нехватка ракет-перехватчиков Patriot. В интервью Bloomberg Зеленский привел данные, согласно которым при президентстве Джо Байдена Украина получала 48 таких ракет в месяц, а при администрации Трампа их количество сократилось до 12.

Если условно использовать по два перехватчика на одну баллистическую цель, такой партии хватит лишь на шесть попыток поражения. Часть ракет Украине передают европейские партнеры, однако ограниченные запасы затрудняют защиту от массированных ударов.

На этом противоречия между Киевом и Вашингтоном не заканчиваются. Американская администрация требует ограничить украинские атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, объясняя это влиянием ударов на мировые цены на дизельное топливо.

Зеленский предложил соглашение, согласно которому Украина будет воздерживаться от ударов по российскому дизельному топливу в обмен на поставку достаточного количества ракет Patriot. По словам президента, американцы одобрили лишь часть необходимой военной помощи, а остальные поставки не одобрили.

Шейтельман считает, что такая позиция создает для Украины несправедливые условия. От Киева требуют ограничить удары по российским объектам, обеспечивающим ведение войны, не гарантируя взамен достаточной защиты от баллистических ракет.

Зеленский также заявил Bloomberg, что отдельные действия партнеров фактически могут подталкивать Украину к капитуляции. При этом он уточнил, что не хочет считать принуждение к уступкам сознательной целью американской администрации.

Не хочу думать, что они рассчитывают быстрее завершить войну за счет Украины. Но так получается. Фактически так получается,

– процитировал слова Зеленского Шейтельман.

В то же время украинский президент продолжает дипломатические контакты со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Политтехнолог расценивает интервью Bloomberg как попытку донести до американской аудитории последствия решений Вашингтона, не отказываясь от переговорного процесса.

Трамп, со своей стороны, заявил, что не хочет оттолкнуть Россию от переговоров, и вновь раскритиковал украинские удары по НПЗ. Он также высказался о поддержке, которую Москва оказывает Ирану, преуменьшив ее масштабы по сравнению с тем, на что Россия потенциально способна.

Шейтельман обратил внимание на противоречие в таких объяснениях: Вашингтон признает сотрудничество России с противником США, но в то же время пытается избегать решений, которые могли бы ухудшить отношения с Кремлем.

Российский газ в обмен на мир

Администрация Трампа также рассматривала возможность возобновления масштабных поставок российского газа в Европу. По сообщению The New York Times, представители Вашингтона обсуждали такой сценарий с европейскими партнерами как один из экономических стимулов для завершения войны.

Эту идею поднимали Стив Виткофф и Джаред Кушнер на встрече с советниками по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании. Предложение предусматривало возможное возобновление использования газопроводов, по которым ранее поставлялся российский газ в Европу.

Москва получила бы дополнительные доходы от экспорта энергоносителей, а Украина могла бы зарабатывать на транзите. Однако европейские чиновники, согласно приведенным сообщениям, отрицательно отнеслись к такой идее, поскольку она противоречит усилиям ЕС по снижению энергетической зависимости от России.

Шейтельман раскритиковал сам принцип возврата к довоенной системе энергетических отношений. Ведь торговля газом не помешала Кремлю начать полномасштабное вторжение, а после него Москва использовала энергоносители для политического давления на Европу.

Нам предлагают вернуть все, как было до войны. Россия поставляла газ в Европу, получала огромные деньги. И что она сделала? Начала войну. А теперь нам предлагают восстановить ту же самую систему и говорят, что после этого наступит мир,

– возмутился политтехнолог.

В то же время в самой американской администрации звучат разные объяснения экономических уступок России. Министр энергетики США, которого процитировал Шейтельман, представил смягчение ограничений в отношении дизельного топлива как возможный стимул для Москвы договориться с Украиной.

Согласно этой аргументации, для увеличения экспорта топлива России необходимо восстанавливать поврежденные нефтеперерабатывающие мощности. А прекращение украинских ударов по ним должно стать предметом отдельных договоренностей.

Вот с таким подходом уже можно было бы вести переговоры. Пусть Россия сама договаривается с Украиной, если хочет производить и продавать дизельное топливо. Это уже экономические стимулы, а не принуждение Украины к капитуляции,

– пояснил Шейтельман.

Окончательные условия возможных энергетических договоренностей остаются неизвестными. Однако политтехнолог настаивает, что экономические выгоды для России не должны появляться раньше реального прекращения ее агрессии.

Саммит, выгодный Китаю

По сообщению The Wall Street Journal, Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином для обсуждения завершения войны против Украины. Идея, по данным издания, была поднята во время телефонного разговора американского и российского президентов 9 октября.

В качестве возможного места проведения переговоров называли Китай, а сроком – ноябрь. В то же время окончательной договоренности не было, а американская сторона не подтверждала, что Трамп уже согласился на такой формат.

Сначала Шейтельман воспринимал сообщение о саммите как попытку Кремля повысить международный статус Путина. Однако после заявлений Марко Рубио, подтвердившего обсуждение такой возможности, эксперт начал оценивать перспективу встречи более серьезно.

Наибольший риск он видит в том, что трехсторонние переговоры на китайской территории могут усилить международную роль Си Цзиньпина. Пекин получил бы возможность позиционировать себя как центрального участника обсуждения безопасности и будущего Европы.

Представьте, что встречаются Путин, Си Цзиньпин и Трамп. И сразу становится ясно, кто здесь главный. Си – хозяин площадки, вокруг него все происходит. Получается, Трамп не просто отдал бы Украину россиянам. Он отдал бы Америку китайцам,

– считает Шейтельман.

Шейтельман сравнил возможный формат со встречами лидеров союзных держав в Тегеране, Ялте и Потсдаме во время Второй мировой войны. Однако, по его мнению, нынешняя ситуация принципиально иная, ведь Россия не смогла достичь своих главных военных целей в Украине, а американская администрация также сталкивается с трудностями на Ближнем Востоке.

Они забыли главный принцип: сначала выиграй войну, а потом встречайся, чтобы определять будущее мира. А Путин хочет, чтобы ему отдали территории без победы, сняли санкции без победы и согласились на его условия без победы,

– подчеркнул политтехнолог.

Однако даже совместное заявление трех лидеров не гарантирует реализации договоренностей по Украине. Киев и европейские государства имеют собственную позицию, а Пекин не обязательно заинтересован в том, чтобы признавать Путина равноправным участником распределения глобального влияния.

Путин не хочет отступать

На возможных переговорах одной из самых сложных тем останутся территориальные требования России. Шейтельман обратил внимание на заявление Путина о нежелании обсуждать так называемую зону безопасности, которую оккупанты стремятся создать на украинской территории.

Помимо претензий на Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, Кремль пытается удержать захваченные участки Харьковской и Сумской областей. Российское руководство представляет их как территории, необходимые для защиты собственных границ.

Шейтельман предполагает, что одна из возможных переговорных схем предусматривала передачу России неоккупированной части Донецкой области в обмен на отвод российских войск из отдельных приграничных районов.

Вы отдайте россиянам Донецкую область, в частности территории, которые они не смогли захватить, а они вам вернут небольшие участки Харьковской и Сумской областей. Но Путин теперь прямо заявляет, что даже обсуждать это не собирается. Он никуда отступать не хочет,

– пояснил Шейтельман.

В то же время нежелание Кремля уступать оккупированные территории существенно затрудняет попытки найти компромисс.

Для Украины такой подход означал бы необходимость отказаться от важных оборонительных позиций без четких гарантий того, что Россия прекратит агрессию. Особенно опасным Шейтельман считает сценарий, при котором территориальные уступки не будут сопровождаться надежными механизмами безопасности.

Украинцы против сдачи Донбасса

Сторонники территориальных уступок иногда сравнивают Украину с Финляндией, которая после войны с Советским Союзом была вынуждена отказаться от части своих земель. Однако Шейтельман считает такую историческую аналогию некорректной из-за существенной разницы в военной ситуации.

Финляндия соглашалась на уступки в условиях непосредственной угрозы потери государственности после прорыва советскими войсками ее оборонительных рубежей. Подобная опасность для Украины существовала в начале полномасштабного вторжения в 2022 году, когда российские войска стояли вблизи Киева.

Сейчас, по мнению политтехнолога, нет оснований применять такую же логику. Россия не смогла захватить всю Донецкую область, поэтому требования добровольно передать ей неоккупированные территории он считает неприемлемыми.

Россияне не прорвали фронт. Почему мы должны соглашаться отдавать им территории, которые они не смогли захватить? И главное, у нас нет никаких гарантий. Отдадим сегодня, а завтра они снова нападут. Кто может поверить, что этого не произойдет?

– подчеркнул Шейтельман.

Общественные настроения также свидетельствуют об отсутствии поддержки такого сценария среди большинства украинцев. Согласно приведенным политтехнологом результатам опроса КМИС, 61% респондентов считают неприемлемой передачу Донбасса России в обмен на прекращение войны.

В январе этот показатель, по его словам, составлял 52%.

Шейтельман считает, что Владимир Зеленский вынужден учитывать эти настроения во время переговоров с партнерами. Политическое решение о передаче территорий при отсутствии общественной поддержки создало бы дополнительные внутренние риски для Украины.

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