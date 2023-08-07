Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог-международник Руслан Осипенко. По его словам, на саммите в Саудовской Аравии Украине удалось добиться этой цели.
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Удалось найти точки соприкосновения
Осипенко отметил, что Украина не ставила принципиальные условия, иначе диалог бы не состоялся. Во время саммита удалось найти точки соприкосновения относительно территориальной целостности нашего государства.
Главная идея – переманить союзников Китая на сторону Запада, расширить фронт давления на Россию. Если бы мы кардинально ставили какие-нибудь принципиальные вещи, то у нас не состоялось бы диалога. Эта встреча была направлена на то, чтобы привлечь страны Глобального Юга на сторону Запада. Это удалось,
– считает он.
На следующую встречу G20 выдвинули темы продовольственной и ядерной безопасности. Это означает, что диалог будет продолжаться.
"Мы вступили в диалог со странами Глобального Юга. Встреча в Джидде – это была точка отсчета, диалог будет углубляться. Это значит, что мы ослабили Китай, перебрали его союзников на свою сторону", – добавил политолог-международник.
Саммит в Джидде: главное
- 5 – 6 августа в Саудовской Аравии состоялся саммит относительно украинской формулы мира. В нем приняли участие 42 страны. Государства были представлены на уровне советников по национальной безопасности. По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, глава ОП Андрей Ермак возглавил украинскую делегацию.
- Андрей Ермак подчеркнул, что встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной. Стороны согласились продолжить работу на разных представительских уровнях для установления справедливого мира.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что самым сложным было обсуждение вопроса о том, что Россия должна покинуть территорию Украины. По его словам, некоторые страны не глубоко разбираются в этой войне и продолжают считать Россию способной проводить масштабные военные кампании.
- Накануне было много разговоров о том, отправит ли Пекин свое представительство на саммит в Саудовской Аравии. Саммит посетил спецпредставитель правительства Китая Ли Хуэй. Дипломатические круги Европы отметили, что Китай "принимал активное участие" и "выражал положительные взгляды" на продолжение встреч такого рода.