Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог-международник Руслан Осипенко. По его словам, на саммите в Саудовской Аравии Украине удалось добиться этой цели.

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Удалось найти точки соприкосновения

Осипенко отметил, что Украина не ставила принципиальные условия, иначе диалог бы не состоялся. Во время саммита удалось найти точки соприкосновения относительно территориальной целостности нашего государства.

Главная идея – переманить союзников Китая на сторону Запада, расширить фронт давления на Россию. Если бы мы кардинально ставили какие-нибудь принципиальные вещи, то у нас не состоялось бы диалога. Эта встреча была направлена на то, чтобы привлечь страны Глобального Юга на сторону Запада. Это удалось,

– считает он.

На следующую встречу G20 выдвинули темы продовольственной и ядерной безопасности. Это означает, что диалог будет продолжаться.

"Мы вступили в диалог со странами Глобального Юга. Встреча в Джидде – это была точка отсчета, диалог будет углубляться. Это значит, что мы ослабили Китай, перебрали его союзников на свою сторону", – добавил политолог-международник.

Саммит в Джидде: главное