Таку думку 24 Каналу озвучив політолог-міжнародник Руслан Осипенко. За його словами, на саміті у Саудівській Аравії Україні вдалося досягнути цієї мети.

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Вдалося знайти точки дотику

Осипенко зазначив, що Україна не ставила принципові умови, інакше діалог би не відбувся. Під час саміту вдалося знайти точки дотику щодо територіальної цілісності нашої держави.

Головна ідея – переманити союзників Китаю на бік Заходу, розширити фронт тиску на Росію. Якби ми кардинально ставили якісь принципові речі, то у нас не відбулося б діалогу. Ця зустріч була спрямована на те, щоб залучити країни Глобального Півдня на бік Заходу. Це вдалося,

– вважає він.

На наступну зустріч G20 висунули теми продовольчої та ядерної безпеки. Це означає, що діалог триватиме.

"Ми вступили у діалог з країнами Глобального Півдня. Зустріч у Джидді – це була точка відрахунку, діалог буде поглиблюватися. Це означає, що ми послабили Китай, перебрали його союзників на свій бік", – додав політолог-міжнародник.

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