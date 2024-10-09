Саммит СНГ показал, как Россия теряет позиции
Проведение саммита СНГ стало для Кремля своеобразным инструментом затягивания на собственную территорию лидеров стран так называемого постсоветского пространства. Странным образом подобные мероприятия проходят параллельно с важными событиями в России, когда Путин нуждается в демонстрации отсутствия международной изоляции и собственного регионального авторитета.
Чего Россия хотела от саммита
Встреча состоялась сразу после дня рождения российского президента. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.
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К сожалению, приходится признать, что Армения приняла участие в событии, а не пошла на мощный политический жест – проигнорировать участие в пиар-мероприятии Кремля. Армянская делегация приехала в полном составе во главе премьер-министром и при участии министра иностранных дел.
Хотя официальный Ереван пока не решился пойти на максимально решительные действия, но армянская сторона сумела перетасовать планы Кремля и показать, что даже в ограниченных рамках "дружественных стран", Россия не может обеспечить принятие нужных себе решений.
Дело в том, что по результатам октябрьского саммита участники должны были принять совместно два заявления, где выделены два важных для российской стороны положения.
Во-первых, страны должны были зафиксировать недопустимость утверждения односторонних экономических ограничений, а значит и отказаться от потенциального присоединения к подобным мерам. Для чего это России? Перестраховка от того, что страны СНГ будут приобщаться к отдельным санкциям, введенным против российского режима за военную агрессию.
В Кремле опасаются, что имеющиеся обходные механизмы будут приостановлены. Поэтому цель заявления заключалась в побуждении других стран продемонстрировать свой отказ от такого сценария.
Во-вторых, утверждение общих принципов сотрудничества и обеспечения безопасности в Евразии. Для России это стало бы символическим жестом собственного регионального лидерства и способности формировать повестку дня для обсуждения других участников СНГ.
Армения попортила планы Кремля
Однако Армения отказалась подписывать оба заявления, что также стало неприятным сюрпризом для российской дипломатии.
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В первом случае Армения направила политический сигнал, что оставляет за собой право приобщаться к решениям международного сообщества о санкциях. Теперь только важно, чтобы официальный Ереван и на практике принял меры для сдерживания контрабандных потоков, а не оставлял указанную проблему без внимания.
Во втором случае Ереван повторно продемонстрировал собственное недовольство деятельностью ОДКБ и предательством России в сфере обеспечения безопасности в регионе. В указанном пункте Никол Пашинян пошел дальше и отказался от предложения России организовать совместную встречу с участием российского президента, премьера Армении и президента Азербайджана по армяно-азербайджанскому мирному договору. В Кремле надеялись, что они возьмут инициативу в свои руки и продемонстрируют лидерство, но их ожидания не оправдались.
В результате, в том числе из-за позиции Армении, очередной саммит ОДКБ прошел более чем символично. России не только не удалось инициировать подписание совместных заявлений, чтобы показать целостность стран-участниц, но и российская сторона не смогла провести какое-то важное политическое событие, как активизацию контактов Армении и Азербайджана.
Саммит в очередной раз продемонстрировал, что Россия теряет собственные позиции даже на региональном уровне и попытка показать СНГ как своеобразную реинкарнацию "СССР 2.0" в очередной раз не оправдывается.