В китайском Шэньчжэне 18–19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в рамках которого состоялась трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина.

Выбор города для проведения мероприятия имеет не только экономическое, но и личное символическое значение для китайского лидера. Об этом пишет Reuters.

Почему Китай выбрал именно Шэньчжэнь?

Как отмечает Reuters, для Шэньчжэня проведение саммита АТЭС стало своеобразным дипломатическим дебютом. Еще в 1980 году город был малоразвитым поселением, однако тогдашний лидер КНР Дэн Сяопин объявил его одной из первых специальных экономических зон Китая.

За несколько десятилетий Шэньчжэнь превратился в один из главных технологических центров страны, который часто называют китайской "Кремниевой долиной". Здесь расположены штаб-квартиры больших компаний, в частности BYD, Huawei и Tencent. В городе также активно развивают беспилотный транспорт и доставку товаров с помощью дронов.

Старший аналитик Economist Intelligence Unit Чим Ли пояснил, что выбор Шэньчжэня имеет как внутреннее, так и международное значение. В частности, город входит в регион Большого залива вместе с Гонконгом и Макао, который Пекин стремится превратить в глобальный центр инноваций.

Проведение международного мероприятия дает Китаю возможность продемонстрировать собственные экономические и технологические достижения, а также устойчивость города к геополитической нестабильности.

Какая личная связь у Си Цзиньпина с местом переговоров?

В то же время место проведения трехсторонней встречи имеет особое значение и для семьи Си Цзиньпина. По данным Bloomberg, переговоры Трампа, Путина и Си проходили на курортной вилле Кайли Юйлинь. В свое время там проходил реабилитацию после борьбы с раком отец нынешнего китайского лидера Си Чжунсюнь. Впоследствии он прожил в Шэньчжэне более десяти лет.



Архивные фотографии Си Цзиньпина с отцом во время визита в Гуандун / Joseph Torigan

В 2006 году эта же вилла принимала бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира во время его неофициального визита.

Во время выступления на саммите Си Цзиньпин также упомянул, что впервые приехал в Шэньчжэнь в 1978 году. Тогда, по его словам, город был "не более чем рыбацкой деревушкой". В то же время китайский лидер не упомянул, что в то время его отец возглавлял провинцию Гуандун, в состав которой входит Шэньчжэнь.

Почему лидеры АТЭС позировали в красно-синих шарфах?

Особое внимание привлекли аксессуары, в которых мировые лидеры позировали во время традиционной совместной фотосессии на саммите АТЭС.

Участники мероприятия надели специально изготовленные красно-синие шелковые шарфы из китайского города Ханчжоу. Местные власти пояснили, что таким образом хотели продемонстрировать культурные и творческие достижения региона на международной арене.

Накануне саммита АТЭС в Шэньчжэне особое внимание привлекло участие в нем Владимира Путина. Российский диктатор стремится использовать встречу с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, чтобы продемонстрировать, что Россия не находится в международной изоляции и остается участником глобальных политических процессов.