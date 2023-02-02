Лидеров ЕС попросили избегать цвета хаки на саммите Украина – ЕС, – Politico

Лидеры Европейского союза примут участие в саммите Украина – ЕС в Киеве. Чиновникам рекомендовали избежать цвета хаки.

Так, лидерам ЕС направили соответствующие рекомендации по одежде и путешествиям. Напомним, что предварительно саммит пройдет в столице Украины 3 февраля.

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Лидеров ЕС попросили избегать цвета хаки

Генеральный секретариат Еврокомиссии рекомендовал чиновникам взять с собой обычную деловую одежду и избегать одежды зеленого цвета, хаки или ярких цветов. Причина этого – оставить "военный дресс-код" для украинской стороны и чтобы никого не провоцировать.

Также чиновникам советуют взять с собой удобную обувь, теплую куртку или пальто.

Просим путешествовать с легкими вещами (рюкзак или что-то подобное), избегая чемоданов, если это возможно. Поскольку точное время в пути предусмотреть невозможно, желательно быть готовым сразу с поезда отправиться на встречи по прибытию, если это потребуется,

– отметили в Еврокомиссии.

Кроме того, чиновников попросили позаботиться о питании самостоятельно, однако в поезде будут раздавать "боксы с холодной едой".

О чем будут говорить на саммите Украина – ЕС

Темой саммита может быть продолжение поддержки Украины. Лидеры также, предположительно, обсудят путь Украины к членству в блоке.

Отметим, что последний 23-й саммит Украина – Европейский союз состоялся 12 октября 2021 года в Киеве.