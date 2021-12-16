Саммит за демократию задел Китай: почему стране грозит продовольственный кризис

Саммит за демократию во главе с Джо Байденом, очень сильно задел Китай. Там, как и в России, считают, что главная его цель была в том, чтобы сплотить как можно больше стран для противостояния диктатурам.

Частично и Москва, и Пекин правы. Потому в Поднебесной развернули настоящую пропагандистскую кампанию, рекламируя уникальную китайскую модель демократии.

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Как прошел саммит за демократию

Он собрал 110 демократических стран со всего мира, в том числе и Украину. Открывая саммит, Байден назвал борьбу за обновление демократии определяющим вызовом нашего времени и заявил, что демократии нужны свои герои.



Джо Байден назвал борьбу за обновление демократии вызовом / Фото Getty Images

Но здесь возникла несостыковка, которой активно пользуется Китай. Стоит признать, что за последние годы эта страна как экономически, так и политически сильно выросла. И всё это при авторитарном режиме коммунистов.

Такое обстоятельство бросило вызов западному предположению о том, что именно демократия по своей природе лучше способствует процветанию и благополучию людей.

Из-за чего все последние 15 лет в мире наблюдается упадок демократии, диктатура становиться более симпатичной моделью для развивающихся стран.

Именно поэтому команда Байдена, собравшись с силами, объявила о создании огромнейшего Альянса демократических сил. Это сработало –оказалось, что 110 из 195 стран мира представили демократию.

Это не учитывая того, что некоторые страны, такие как Венгрия, Турция или США, просто не пригласили из-за упадка там демократии. Стало очевидно, что выбор большинства именно за западной моделью развития.

Почему Китай увидел угрозу

В этом Китай увидел угрозу, ведь популяризация демократии в период кризиса в стране ставит под сомнение правильность однопартийной власти. Совладать с почти 1,5 миллиардом человек в Китае будет сложно, если они вдруг потребуют изменений.

Саммит Байдена – это и идеологический выстрел в адрес китайцев. В ответ Пекин развернул масштабную пропагандистскую кампанию.

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Американскую демократию в Китае назвали несуществующей и лицемерной, заметив, что "социалистическая демократия по-китайски" намного лучше.

В соцсетях китайская пропаганда тут же запустила целую серию постеров, подобных тем, что использовала советская власть в прошлом веке. Мол, американская демократия – это власть богатых над бедными и тотальное неравенство.

Более того, китайские издания даже стали сравнивать американскую демократию с главным злодеем из саги о Гарри Поттере.

Сейчас Си Цзиньпин всячески пытается убедить китайцев в том, что именно они, а не жители западных стран, живут в по-настоящему свободной стране.

Китайский лидер использует завуалированное название своей формы правления – "всепроцессная народная демократия", подразумевая то, что ни один процесс в стране не происходит без одобрения всего народа.

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Правда сам Си Цзиньпин стал лидером Китая без всенародных выборов, а партия в стране всего одна – коммунистическая.

Такое поведение можно объяснить. Дело в том, что совсем недавно Уйгурский трибунал в Лондоне постановил, что власть Пекина устроила геноцид над уйгурами в Синьцзяне.

Уже сейчас Конгресс США принял законопроект, который запрещает импорт китайских товаров в США, пока не будет доказано, что при их производстве не был использован рабский труд уйгуров.

Китаю грозит продовольственный кризис

Казалось бы, Си Цзиньпин мог бы ответить тем же – запретить импорт американских товаров в Китай. Но, увы, этого сделать он не может.

Дело в том, что Китай зависим от импорта продовольствия из США и их союзников. Согласно анализу Центра стратегических и международных исследований, в пятерку крупнейших поставщиков продовольствия Китая входят:

Бразилия;

США;

Канада;

Австралия;

Новая Зеландия.

Австралия уже отпала, а остальные страны готовы в любой момент прекратить импорт, если Си Цзиньпин сделает что-то лишнее.

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Си Цзиньпин уверен, что США и их союзники могут лишить Китай продовольствия в случае кризиса. Именно поэтому он создает в глазах своих граждан образ Запада в виде "гарри-поттеровского" Волан-де-Морта.

Мол, в будущих проблемах виноват не авторитарный режим, а ненавистная западная демократия.