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Саммит Украина – ЕС: названа точная дата проведения мероприятия

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Дата проведения саммита Украина – ЕС 2018
Дата проведения саммита Украина – ЕС 2018 / Telegraf.com.ua

Проведение саммита Украина – Евросоюз запланировано на 9 июля 2018 года. Пока не озвучены никакие конкретные темы саммита.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-атташе Представительства ЕС в Украине Давида Стулика.

"Да, саммит Украина – ЕС пройдет 9 июля. Пока мы конкретных тем не озвучиваем, потому что идет подготовка. Как всегда, состоится подведение итогов за прошедший год того, что сделано. Подведение итогов реформ, международная ситуация, связанная с Донбассом, минские договоренности, возможно предоставление финансовой помощи, последнее предложение обновлено. Официальной программы еще нет", – рассказал Стулик.

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Напомним, 9 мая Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском договорились о проведении следующего 20-го саммита Украина – Евросоюз летом 2018 года в Брюсселе.

Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Европа
Источник: 24 Канал
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