Саміт Україна - ЄС: названа точна дата проведення заходу

Проведення саміту Україна - Євросоюз заплановане на 9 липня 2018 року. Наразі не озвучено жодних конкретних тем саміту.

Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на прес-аташе Представництва ЄС в Україні Давіда Стуліка.

"Так, саміт Україна - ЄС пройде 9 липня. Поки що ми конкретних тем не озвучуємо, тому що йде підготовка. Як завжди, відбудеться підбиття підсумків за минулий рік того, що зроблено. Підбиття підсумків реформ, міжнародна ситуація, пов’язана з Донбасом, мінські домовленості, можливе надання фінансової допомоги, остання пропозиція оновлена. Офіційної програми ще немає", – розповів Стулік.

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Нагадаємо, 9 травня Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском домовилися про проведення наступного 20-го саміту Україна - Євросоюз влітку 2018 року у Брюсселі.