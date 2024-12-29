Самое массовое исполнение колядки: Украина установила мировой рекорд

В Черновцах 28 декабря официально зафиксировали новый мировой рекорд по самому массовому исполнению колядки. В мероприятии приняли участие более 1300 человек.

Они одновременно спели "На різдвяні свята всі ся радуймо". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Молодой буковинец".

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Как устанавливали новый рекорд

В Черновцах 28 декабря официально зафиксировали новый мировой рекорд по самому массовому исполнению колядки. В мероприятии приняли участие 1356 человек, которые одновременно спели "На різдвяні свята всі ся радуймо".

Это мероприятие стало не только значимым событием для Черновцов, но и символом единства и рождественской радости,

– говорится в сообщении.

Событие состоялось на территории Черновицкого областного музея народной архитектуры и быта по благословению епископа Феогноста. Представители Книги мировых рекордов подтвердили достижения и вручили сертификат организаторам и участникам.

Напомним, баскетболист сборной Украины повторил свой карьерный рекорд в НБА. Он попал 6 трехочковых в матче против Портленд Трейл Блейзерс.