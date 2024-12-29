Вони одночасно заспівали "На різдвяні свята всі ся радуймо". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Молодий буковинець".

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Як встановлювали новий рекорд

У Чернівцях 28 грудня офіційно зафіксували новий світовий рекорд із наймасовішого виконання колядки. У заході взяли участь 1356 осіб, які одночасно заспівали "На різдвяні свята всі ся радуймо".

Цей захід став не лише значущою подією для Чернівців, а й символом єдності та різдвяної радості,

– йдеться у повідомленні.

Подія відбулася на території Чернівецького обласного музею народної архітектури та побуту з благословення єпископа Феогноста. Представники Книги світових рекордів підтвердили досягнення та вручили сертифікат організаторам і учасникам.

Нагадаємо, баскетболіст збірної України повторив свій кар'єрний рекорд у НБА. Він влучив 6 трьохочкових у матчі проти Портленд Трейл Блейзерс.