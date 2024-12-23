Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС.

Дивіться також Чоловік похвалився "інопланетним" уловом: що це було насправді

Що відомо про унікальний лист

Лист був написаний вікторіанською 5-річною дівчиною, на ім'я Марджорі. Вона жила в Істборні – невеликому курортному містечку на південно-східному узбережжі Англії.

У листі Марджорі просила кілька подарунків від Санти. У її списку побажань були:

шматок стрічки та м'яч для її кота KittyKins,

іграшкові качечки і курчата,

панчохи.

Лист було знайдено в книзі, яка була подарована благодійному магазину економкласу Oxfam в Істборні в 1999 році. Продавець Whirligig Toys Лілі Бірчалл каже, що перший лист знайшов її батько.



Найстаріший лист, адресований Санті / Фото ВВС

Повний лист Марджорі, згідно з Whirligig Toys, звучить так:

"Дорогий Санта,

Коли ви прийдете до нас на Святвечір, принесіть нам, будь ласка, маленьких іграшкових качечок і курчат на подарунок, а також панчохи, як ви принесли нам минулого року. Цього разу ви побачите, що висить додаткова панчоха. Це для KittyKins, вона хотіла б шматочок стрічки та м'яч у своєму.

З любов'ю і поцілунками від нас обох. Ваша Марджорі".