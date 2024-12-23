Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС.
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Що відомо про унікальний лист
Лист був написаний вікторіанською 5-річною дівчиною, на ім'я Марджорі. Вона жила в Істборні – невеликому курортному містечку на південно-східному узбережжі Англії.
У листі Марджорі просила кілька подарунків від Санти. У її списку побажань були:
- шматок стрічки та м'яч для її кота KittyKins,
- іграшкові качечки і курчата,
- панчохи.
Лист було знайдено в книзі, яка була подарована благодійному магазину економкласу Oxfam в Істборні в 1999 році. Продавець Whirligig Toys Лілі Бірчалл каже, що перший лист знайшов її батько.
Найстаріший лист, адресований Санті / Фото ВВС
Повний лист Марджорі, згідно з Whirligig Toys, звучить так:
"Дорогий Санта,
Коли ви прийдете до нас на Святвечір, принесіть нам, будь ласка, маленьких іграшкових качечок і курчат на подарунок, а також панчохи, як ви принесли нам минулого року. Цього разу ви побачите, що висить додаткова панчоха. Це для KittyKins, вона хотіла б шматочок стрічки та м'яч у своєму.
З любов'ю і поцілунками від нас обох. Ваша Марджорі".