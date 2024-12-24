Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Portugal News.

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Цікаво, що рекорд вдалося встановити ще у 2018 році. Відтоді ще нікому не вдавалося побити цей рекорд. Сталося це у межах ініціативи "Агуеда і Наталь", яка тривала до 7 січня.

За словами мерії, ініціатива була покликана принести магію, здивувати і оживити муніципалітет протягом святкового періоду.



Найбільша статуя Санти у світі / Фото The Portugal News

Що відомо про найбільшого Санту у світі

Найбільшого Санту у світі можна побачити в португальському місті Агеда. Його висота перевищує 20 метрів, а статуя прикрашена понад 250 тисячами LED-ламп.

Ця гігантська інсталяція є частиною щорічного святкового заходу "Águeda é Natal" і навіть потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

Окрім найбільшого Санти, у місті також виставлена найменша статуя Санти, яку можна побачити лише через мікроскоп, що додає інтриги до святкової програми.