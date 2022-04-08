Самое важное, что мы разделяем одни ценности, – Зеленский о пути Украины в ЕС

Украинцы и европейцы разделяют общие ценности. Так как именно за свободу, права людей и право выбора сейчас борется вся наша страна.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на брифинге с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает 24 канал. Политик поблагодарил за финансовую помощь от ЕС.

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Эта помощь сейчас очень важна. Потому что государство экономически не работает из-за российских авиаударов.

Мы всех победим, и экономика точно будет работать. Но на этой дистанции есть страны Евросоюза. Потому сегодня эта финансовая поддержка, пока Украина не работает, очень важна,

– сказал президент.

Также Зеленский поблагодарил за то, что партнеры предоставляют Украине оружие и вводят против России санкции.

Смотрите видео с брифинга политиков: