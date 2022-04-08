Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, інформує 24 канал. Політик подякував за фінансову допомогу від ЄС.

До теми Ми все ближче до ЄС, – Єрмак підтвердив, що Україна подасть заявку влітку

Ця допомога зараз дуже важлива. Адже держава економічно не працює через російські авіаудари.

Ми всіх переможемо й економіка точно буде працювати. Але на цій дистанції є країни Євросоюзу. Тому сьогодні ця фінансова підтримка, поки Україна не працює, дуже важлива,

– сказав президент.

Також Зеленський подякував за те, що партнери надають Україні зброї й запроваджують проти Росії санкції.

Дивіться відео з брифінгу політиків: