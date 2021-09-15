Самоизоляция не нужна: Украина изменила правила при транзитном въезде

Иностранцы, которые транзитом будут въезжать в Украину, не должны проходить самоизоляцию. Это послабление действует для путешественников, которые будут находиться на территории нашей страны не более 48 часов, и покажут тому подтверждение.

Соответствующее решение принял Кабинет Министров. Изменения вступят в силу с 20 сентября.

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Ослабление касается и лиц без гражданства. Теперь они не должны устанавливать приложение "Вдома".

Какие правила действуют

Иностранцы при въезде в Украину должны иметь полис страхования на расходы, связанные с лечением от коронавируса. Выдать его должна украинская компания. Кроме того, путешественники должны показать один из документов:

документ, подтверждающий вакцинацию одной или двумя дозами препарата, одобренным ВОЗ;

иностранный COVID-сертификат;

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение коронавируса, что сделан не позже чем за 72 часа до въезда;

справка, которая покажет, что лицо выздоровело от коронавируса.

Справку о тестировании или вакцинации не требуют от детей до 12 лет.

Невакцинированные совершеннолетние иностранцы должны иметь отрицательный результат теста и установить мобильное приложение для контроля самоизоляции "Вдома".

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