Самоизоляция не нужна: Украина изменила правила при транзитном въезде
Источник:Госпогранслужба
Иностранцы, которые транзитом будут въезжать в Украину, не должны проходить самоизоляцию. Это послабление действует для путешественников, которые будут находиться на территории нашей страны не более 48 часов, и покажут тому подтверждение.
Соответствующее решение принял Кабинет Министров. Изменения вступят в силу с 20 сентября.
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Ослабление касается и лиц без гражданства. Теперь они не должны устанавливать приложение "Вдома".
Какие правила действуют
Иностранцы при въезде в Украину должны иметь полис страхования на расходы, связанные с лечением от коронавируса. Выдать его должна украинская компания. Кроме того, путешественники должны показать один из документов:
- документ, подтверждающий вакцинацию одной или двумя дозами препарата, одобренным ВОЗ;
- иностранный COVID-сертификат;
- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение коронавируса, что сделан не позже чем за 72 часа до въезда;
- справка, которая покажет, что лицо выздоровело от коронавируса.
Невакцинированные совершеннолетние иностранцы должны иметь отрицательный результат теста и установить мобильное приложение для контроля самоизоляции "Вдома".
Коронавирус в Украине: последние новости
- За сутки 14 сентября в Украине резко увеличилось количество новых больных COVID-19. Болезнь подхватили 4 640 человек. К сожалению, 93 инфицированных умерли.
- Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Киеве – 441. Меньше всего – в Черниговской области. Там вирус подхватили лишь 33 человека.
- Прививки за сутки получили 141 796 человек.