Відповідне рішення схвалив Кабінет Міністрів. Зміни набудуть чинності з 20 вересня.
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Послаблення стосується й осіб без громадянства. Тепер вони не повинні встановлювати додаток "Вдома".
Які правила діють
Іноземці при в'їзді в Україну повинні мати поліс страхування на витрати пов'язані з лікуванням від коронавірусу. Видати його має українська компанія. Крім того, мандрівники мають показати один з документів:
- документ, який підтверджує вакцинацію однією чи двома дозами препарату, що схвалений ВООЗ;
- іноземний COVID-сертифікат;
- негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення коронавірусу, що зроблений не пізніше ніж за 72 години до в'їзду;
- довідка, яка покаже, що особа одужала від коронавірусу.
Невакциновані повнолітні іноземці зобов'язані мати негативний результат тесту та встановити мобільний додаток для контролю самоізоляції "Вдома".
Коронавірус в Україні: останні новини
- За добу 14 вересня в Україні різко збільшилася кількість нових хворих на COVID-19. Так, недугу підхопили 4 640 людей. На жаль, 93 інфікованих померли.
- Найбільше нових випадків зараження виявили у Києві – 441. Найменше – у Чернігівській області. Там вірус підхопили лише 33 людини.
- Щеплення за добу отримали 141 796.