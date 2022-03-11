Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что из-за крепкой обороны ВСУ врагу не остается ничего другого, как цинично атаковать мирное население, и они это делают.

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"Самой критической точкой остается Изюм", – заявляет он.

По словам Синегубова, 11 марта в городе снова запланированы "зеленые коридоры". Людей пытаются вывезти из горячей точки, хотя враг всячески этому мешает.

10 марта из Изюма Харьковской области удалось выехать людям гуманитарным коридором. Ориентировочно 2 тысячи жителей эвакуировали 44 автобусами в Днепр.

К слову, захватчики хотели, чтобы их технику пропустили по городу в направлении Харькова. Оккупанты вышли на связь с мэром Изюма Валерием Марченко и попросили открыть в городе несколько разводных мостов. Украинский чиновник на такое, конечно, не согласился.

А раньше в мэрии Изюма рассказали, что центр города – от рынка до школы №1 – стал сплошной руиной. Всюду камни, воронки, изуродованные деревья, пожары и отверстия от снарядов в многоэтажках.

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