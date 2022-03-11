Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що через міцну оборону ЗСУ ворогу не залишається нічого іншого, як цинічно атакувати мирне населення, і вони це роблять.

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"​​Найкритичнішою точкою залишається Ізюм", – заявляє він.

За словами Синєгубова, 11 березня в місті знову заплановані "зелені коридори". Людей намагаються вивезти з найгарячішої точки, хоча ворог всіляко цьому заважає.

10 березня з Ізюма, що на Харківщині, вдалося виїхати людям гуманітарним коридором. Орієнтовно 2 тисячі жителів евакуювали 44 авбтобусами до Дніпра.

До слова, загарбники хотіли, аби їхню техніку пропустили містом у напрямку Харкова. Окупанти вийшли на зв'язок з мером Ізюма Валерієм Марченком й попросили відкрити в місті декілька розвідних мостів. Український чиновник на таке, звісно ж, не погодився.

А раніше у мерії Ізюма розповіли, що центр міста – від ринку і до школи №1 – став суцільною руїною. Усюди каміння, воронки, понівечені дерева, пожежі й отвори від снарядів у багатоповерхівках.

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