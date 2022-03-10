Про це розповів Олег Синєгубов, керівник Харківської обласної військової адміністрації. Він пояснив, чому Ізюм зараз – у критичному становищі.

Читайте також Росія атакувала Харківський фізико-технічний інститут: ядерну установку повністю знеструмлено​

Місто відмовилося сприяти окупантам

Загарбники хотіли, аби їхню техніку безперешкодно пропустили містом у напрямку Харкова. Окупанти вийшли на зв'язок з мером Ізюма Валерієм Марченком й пропонували відкрити йому в місті декілька розвідних мостів. Український чиновник на таке, звісно ж, не погодився.

Мер відмовився і всі містяни сказали: ні, це українське місто, і вони не будуть сприяти окупантам у просуванні Україною. Після того почалися обстріли,

– пояснив Синєгубов.

За словами очільника ОВА, російські загарбники висували кілька ультиматумів – з різними термінами. Після того, як влада та місцеві мешканці чітко пояснили свою позицію, почалося фактичне знищення міста.

Раніше у мерії Ізюма розповіли, що центр міста – від ринку і до школи №1 – став суцільною руїною. Усюди каміння, воронки, понівечені дерева, пожежі й отвори від снарядів у багатоповерхівках.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!