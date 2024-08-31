Об этом сообщили росСМИ. Пропагандисты отметили, что уже известно о 8 пострадавших, передает 24 Канал.

Смотрите также В России самолет Ан-2 совершил жесткую посадку: шесть человек травмированы

Где Ан-2 совершил аварийную посадку

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку возле Владикавказа. На борту было 15 человек. В частности, пилоты, 10 парашютистов, дети, больных коклюшем, и их отец.

Уже известно о 8 пострадавших. Среди них несовершеннолетние. Погибших вроде бы нет.

По предварительным данным, "Кукурузник" летел с аэродрома ДОСААФ в селе Архонское, упал в Пригородном районе недалеко от Владикавказа. В частности, в поле возле неподалеку села Майрамадаг.

Место падения ищут. Туда направляются спасатели. Пилот сам обратился за помощью в службу спасения, однако не смог назвать точную локацию, где упал самолет.

Впоследствии в российских телеграм-каналах заявили, что на борту якобы не было парашютистов. Мол, они могли десантироваться во время полета. В самолете якобы находились трое детей, два пилота и двое мужчин. К ним на помощь вылетел вертолет, одного пострадавшего планируют эвакуировать.

По данным пропагандистов, люди ждут спасателей в ущелье между селами Кобан и Майрамадаг. Предварительно, сразу после приземления один из мужчин поделился геолокацией.

Где Ан-2 совершил жесткую посадку / Фото из сети

Краткая справка. Ан-2 – легкий транспортный самолет.