Об этом сообщили росСМИ. Пропагандисты отметили, что уже известно о 8 пострадавших, передает 24 Канал.
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Где Ан-2 совершил аварийную посадку
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку возле Владикавказа. На борту было 15 человек. В частности, пилоты, 10 парашютистов, дети, больных коклюшем, и их отец.
Уже известно о 8 пострадавших. Среди них несовершеннолетние. Погибших вроде бы нет.
По предварительным данным, "Кукурузник" летел с аэродрома ДОСААФ в селе Архонское, упал в Пригородном районе недалеко от Владикавказа. В частности, в поле возле неподалеку села Майрамадаг.
Место падения ищут. Туда направляются спасатели. Пилот сам обратился за помощью в службу спасения, однако не смог назвать точную локацию, где упал самолет.
Впоследствии в российских телеграм-каналах заявили, что на борту якобы не было парашютистов. Мол, они могли десантироваться во время полета. В самолете якобы находились трое детей, два пилота и двое мужчин. К ним на помощь вылетел вертолет, одного пострадавшего планируют эвакуировать.
По данным пропагандистов, люди ждут спасателей в ущелье между селами Кобан и Майрамадаг. Предварительно, сразу после приземления один из мужчин поделился геолокацией.
Где Ан-2 совершил жесткую посадку / Фото из сети
Краткая справка. Ан-2 – легкий транспортный самолет.