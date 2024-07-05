Об этом сообщают российские СМИ. Всех пострадавших, по предварительным данным, уже госпитализировали в медицинские учреждения, передает 24 Канал.

К теме В Екатеринбурге экстренно сел самолет

В России жесткую посадку совершил самолет Ан-2

Российские журналисты пишут, что, по предварительной информации, борт Ан-2 проводил разведку пожарной обстановки в Забайкальском крае, после чего исчез с радаров.

Чуть позже, по словам пропагандистов, пилотам удалось выйти на связь и сообщить, что самолет совершил аварийную посадку. На место отправились спасатели.

В результате этого инцидента, по предварительным данным, пострадали 6 человек. Всех их эвакуировали в Еравнинскую районную больницу, что в Бурятии. Причину инцидента еще устанавливают правоохранительные органы страны-агрессора.

Ранее в России экстренно сел пассажирский самолет в Екатеринбурге. В результате этого инцидента пострадавших и повреждений воздушного судна нет. О причинах экстренной посадки россияне так и не сообщили.