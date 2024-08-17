Самолет кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса совершил аварийную посадку, – СМИ

Реактивный самолет сенатора Джей Ди Вэнса вынужден был совершить аварийную посадку в Милуоки, штат Висконсин. Инцидент произошел в пятницу, 16 августа днем из-за механической проблемы.

После устранения проблемы самолет продолжил свой маршрут в Цинциннати. Ранее в этот день Вэнс выступил перед Ассоциацией полиции Милуоки.

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Что известно об аварийной посадке самолета Вэнса

Реактивный самолет сенатора Вэнса, известный под названием "Trump Force Two", вынужден был совершить аварийную посадку в Милуоки, штат Висконсин, в пятницу днем из-за механической проблемы.

Пилот сообщил о неисправности уплотнителя дверей,

– рассказал представитель сенатора Тейлор Ван Кирк.

Сразу после этого была объявлена чрезвычайная ситуация, как только проблема была решена, самолет отправился обратно в Цинциннати, как и планировалось изначально.

Ранее в тот же день Вэнс выступил перед Ассоциацией полиции Милуоки, где обсуждал вопрос нелегальной иммиграции и ее влияния на общество. Сенатор предостерег, что большое количество нелегальных иммигрантов может создавать "этнические анклавы", которые, по его мнению, могут способствовать росту уровня преступности.