Самолет из Казахстана привез украинцев: что рассказали пассажиры о событиях в стране

Более 30 украинцев прилетели из Казахстана вечером 9 января. Рейс МАУ из Нур-Султана PS9113 прибыл в Киев в 20:50.

На украинской земле пассажиры борта пообщались с журналистами. И рассказали о событиях в Казахстане, свидетелями которых были.

Напомним Самолет из Казахстана прибыл в Украину

В Караганде были только мирные митинги

Пассажир по имени Саржан в аэропорт Нур-Суртана добирался из Караганды 200 километров. По его словам, там сейчас все спокойно. На улицы выходили до тысячи человек, но митинг был мирным.

Правда, и в том, что с началом протестов в стране отключали интернет.

Даже сейчас, когда ситуация вроде бы стабилизировалась, доступ к сети дают на пару часов в день.

Проблемы были и со звонками. Сестра Сарджана из другой страны дозвонилась ему только на домашний телефон. Между городами власти поставили блокпосты, все автомобили проверяют.

Если считают, что человек "подозрительный", то записывают его личные данные... Военных в городе не так много. Больше военных на блокпостах и ​​возле админзданий,

– рассказал Саржан.

Нур-Султан не заметил протестов

Пассажир Тамирлан проживает в Нур-Султане. Он рассказал, что летит в Европу в туристических целях. По его словам, в столице Казахстана Нур-Султане действительно все было спокойно, но "ситуацию раздули".

Не нужно было обрубать интернет, отменять рейсы и так далее. Это все привело к тому, что началась излишняя паника. Военные же – обычная вещь для Нур-Суртана. У нас всегда много полиции в городе, охраны. Не было в городе никакого мародерства. Все живут тихой привычной жизнью сейчас. Только комендантский час и металлоискатели,

– рассказал он.

В то же время, Тамирлан подтвердил, что в Алматы действительно были бои, и люди до сих пор не могут оттуда вылететь.

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