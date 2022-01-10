Самолет из Казахстана привез украинцев: что рассказали пассажиры о событиях в стране
Источник:Суспільне
Более 30 украинцев прилетели из Казахстана вечером 9 января. Рейс МАУ из Нур-Султана PS9113 прибыл в Киев в 20:50.
На украинской земле пассажиры борта пообщались с журналистами. И рассказали о событиях в Казахстане, свидетелями которых были.
Напомним Самолет из Казахстана прибыл в Украину
В Караганде были только мирные митинги
Пассажир по имени Саржан в аэропорт Нур-Суртана добирался из Караганды 200 километров. По его словам, там сейчас все спокойно. На улицы выходили до тысячи человек, но митинг был мирным.
- Правда, и в том, что с началом протестов в стране отключали интернет.
- Даже сейчас, когда ситуация вроде бы стабилизировалась, доступ к сети дают на пару часов в день.
Проблемы были и со звонками. Сестра Сарджана из другой страны дозвонилась ему только на домашний телефон. Между городами власти поставили блокпосты, все автомобили проверяют.
Если считают, что человек "подозрительный", то записывают его личные данные... Военных в городе не так много. Больше военных на блокпостах и возле админзданий,
– рассказал Саржан.
Нур-Султан не заметил протестов
Пассажир Тамирлан проживает в Нур-Султане. Он рассказал, что летит в Европу в туристических целях. По его словам, в столице Казахстана Нур-Султане действительно все было спокойно, но "ситуацию раздули".
Не нужно было обрубать интернет, отменять рейсы и так далее. Это все привело к тому, что началась излишняя паника. Военные же – обычная вещь для Нур-Суртана. У нас всегда много полиции в городе, охраны. Не было в городе никакого мародерства. Все живут тихой привычной жизнью сейчас. Только комендантский час и металлоискатели,
– рассказал он.
В то же время, Тамирлан подтвердил, что в Алматы действительно были бои, и люди до сих пор не могут оттуда вылететь.
Последние важные новости из Казахстана:
- В стране не могут определиться с количеством погибших во время столкновений.
- Местные назвали основную причину протестов, и она не политичная.
- Войска ОДКБ не будут спешить покидать Казахстан "до полной стабилизации".
Видео к теме: в Казахстане задержали уже почти 6 тысяч протестующих