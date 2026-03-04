Бизнес-джет Януковича прилетел в Оман, чтобы эвакуировать российскую элиту, –СМИ
- Бизнес-джет, связанный с Виктором Януковичем, заметили в Омане во время эвакуации российской элиты.
- Со 2 по 4 марта по меньшей мере 11 частных самолетов с российской регистрацией вылетели из Омана и ОАЭ в сторону России.
Самолет, связанный с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, заметили в Омане во время массовой эвакуации людей из региона. По данным международных СМИ, он перевозил представителей российской политической и бизнес-элиты.
Сейчас конкретную информацию о лицах на борту и их национальность не подтверждена официальными источниками, пишут росСМИ.
Что известно о прилете самолета Януковича в Оман?
Во время эскалации боевых действий в регионе Ближнего Востока авиасообщение значительно затруднено. Однако сервисы мониторинга зафиксировали в аэропорту Омана бизнес-джет Dassault Falcon 900C с регистрацией RA-09617 – самолет, который ранее использовался бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.
СМИ пишут, что он сейчас эксплуатируется российской авиационной компанией и входит во флот джетов, которые вывозят представителей политической и бизнес-элиты России из зон боевых действий на Ближнем Востоке в направлении Москвы.
По данным изданий, со 2 по 4 марта по меньшей мере 11 частных самолетов с российской регистрацией вылетели из аэропортов Омана и Объединенных Арабских Эмиратов в сторону России. Среди них – не только борта, связанные с Януковичем, но и другие бизнес-джеты, принадлежащие или ассоциирующиеся с российскими чиновниками и олигархами.
Информация о конкретных людях, которых должны эвакуировать или уже эвакуированы, пока остается неизвестной.
Последние новости о президенте-беглеце
Очередное заседание Высшего антикоррупционного суда по делу бывшего президента Виктора Януковича принесло новый приговор для него. Ему грозит тюрьма из-за завладения земельным участком леса на территории Сухолуцкого сельсовета в Киевской области.
Европейский суд отклонил апелляции Виктора Януковича, его сына Александра и Романа Абрамовича о снятии санкций ЕС. Суд признал действия бывшего президента такими, что способствовали дестабилизации Украины, и отметил его связи с российскими властями.
Владимир Путин заявил, что Виктор Янукович "прослезился" из-за экономических последствий вступления Украины в ЕС для России. Он отметил, что беглый президент стремился к вступлению Украины в ЕС, но в то же время его команда выступала против вступления в НАТО.